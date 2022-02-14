G7 попереджає Росію про «серйозні і негайні» наслідки через Україну

У «Групі семи» заявляють, що готові колективно накласти на Москву економічні і фінансові санкції, які матимуть «серйозні і негайні» наслідки для російської економіки, якщо Кремль розпорядиться про будь-які агресивні дії щодо України.

У спільній заяві від 14 лютого міністри фінансів з групи великих західних економік заявили, що нарощування російських сил на кордонах України «є приводом для серйозного занепокоєння».

«Ми, міністри фінансів G7, підкреслюємо нашу готовність діяти швидко і рішуче для підтримки української економіки», – йдеться у спільній заяві.

«Будь-яка подальша військова агресія Росії проти України зустріне швидку, скоординовану та рішучу відповідь... Ми готові колективно ввести економічні та фінансові санкції, які матимуть серйозні і негайні наслідки для російської економіки», – наголосили в G7.

13 лютого Сполучені Штати Америки заявили, що, за їхніми оцінками, кількість російських військових біля кордону з Україною становить близько 130 тисяч.

Київ неодноразово повідомляв про значне посилення військового угруповання Росії на кордоні двох країн. Країни Заходу заявляють, що Москва готується до масштабної війни з Україною. Кремль це заперечує, а переміщення військ називає своєю внутрішньою справою.

13 лютого президент України Володимир Зеленський понад годину розмовляв із президентом США Джо Байденом щодо ситуації на кордоні з Росією. У повідомленні Білого дому йдеться про те, що лідери погодилися у необхідності продовжувати переговори і стримування щодо Москви. Володимир Зеленський запросив Джо Байдена приїхати до Києва.