Пристайко заявив, що Україна «могла б» відмовитися від вступу в НАТО. МЗС заперечило

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини. Він заявив в інтерв’ю BBC Radio 5 Live, передає BBC News Україна. У Міністерстві закордонних справ України заявили Радіо Свобода, що слова посла «вирвані з контексту».

На запитання ведучого, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, Пристайко відповів: «Ми могли б», уточнивши: «враховуючи ту загрозу, яка є», Україна могла б бути вимушеною піти на такий крок.

«Запитання, яке ставить собі 40-мільйонна країна, як ми виживемо, якщо вони(Росія – ред.) прийдуть завтра?» – сказав посол. За його словами, Україна може залишитися беззахисною в той час, як всі її західні сусіди є членами НАТО.

На уточнення ведучого, чи справді посол мав на увазі, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО, Пристайко відповів: «Так, ви праві, це те, що записано в нашій Конституції. Я зараз частково йду проти головного документа, що ми маємо. Коли я кажу це, (я маю на увазі – ред.) що ми гнучкі, намагаючись знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно».

Водночас посол наголосив, що в разі вступу України до НАТО це не змінить суттєво безпекової ситуації для Росії, бо «Росія вже оточена країнами НАТО».

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що слова Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією, «вирвані з контексту».

«Безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів із країнами та міжнародними організаціями. Водночас посол Пристайко слушно зазначив в інтерв’ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу. Тож ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки», – заявив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

У МЗС наголосили, що «безперечно, найкращою такою гарантією» був би негайний прийом України до Альянсу.

«Але загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням. При цьому, жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України», – наголосили у міністерстві.

Росія, яка накопичила значні сили на кордоні з Україною, неодноразово заявляла, що виступає проти можливого вступу України до НАТО і що для неї ймовірне приєднання України до Альянсу було би «червоною лінією», перетину якої вона не потерпить.

Москва, зокрема, висунула це як одну з вимог так званих «гарантій безпеки» до Заходу. Представники Заходу заявляли, що не підуть на поступки в принципових питаннях, зокрема, що стосуються суверенітету держав і їх права визначати свою участь в безпекових альянсах.

НАТО і президент США Джо Байден наголошували, що Росія не має права вето з цього питання, і щодо можливого вступу України в НАТО будуть вирішувати самі країни-члени цього союзу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ раніше заявляв, що альянс допомагає Україні в досягненні критеріїв, необхідних для членства в організації. Водночас він визнаввав, що в альянсі немає консенсусу щодо членства України.

Стратегічний курс України на набуття членства в Європейському союзі й НАТО закріплений у Конституції України з початку 2019 року.