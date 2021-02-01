Чому Україна не в НАТО – реакції на запитання Зеленського до Байдена

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю програмі Axios для каналу HBO заявив, що членство в НАТО є найважливішим питанням безпеки України. Також глава держави поставив питання президентові США Джо Байдену «Чому ми досі не в НАТО?». Радіо Свобода зібрало реакції політиків, експертів та користувачів соцмереж на інтерв’ю глави держави.

Олександр Корнієнко, заступник голови фракції «Слуга народу»

«Що Володимир Зеленський мав на увазі? Передусім те, що зближення України і НАТО – це не дорога з одностороннім рухом. Україна готова до вигідного партнерства з країнами Заходу, в тому числі і США. І не просто вигідного, а взаємовигідного. Наш пріоритет – будувати партнерства, де всі сторони усвідомлюють спільні інтереси. Будь-який тиск на Україну не призведе до результатів. І навпаки: конструктивне співробітництво буде вигідним для усіх сторін», – сказав Корнієнко в коментарі журналісту Радіо Свобода.

Він зазначив, що питання про вступ до НАТО не можна зводити тільки до внутрішньо-політичного контексту України, це не просто список «домашніх завдань», які Україна має виконати для приєднання до Альянсу.

«Ми хочемо отримати сигнал від країн НАТО, що вони не просто хочуть бачити Україну поруч з собою, але і готові допомагати їй приєднатись, як допомагали іншим країнам Східної Європи. Загалом у відносинах України та НАТО є велика проблема – схожа на ту, яка є у відносинах України з Євросоюзом: відсутність ясно вираженої перспективи вступу до цих організацій. До цього можна додати і сумну історію Бухарестського саміту 2008 року, де країни-члени не спромоглися надати Україні і Грузії план дій щодо членства. Багато в чому саме це відкрило шлях Росії до агресії проти України у 2014 році.

Саме тому президент і звертається до наших партнерів. Наш курс на інтеграцію повинен отримати перспективу і чітке розуміння з боку членів Альянсу. Для НАТО це не просто допомога Україні, це допомога собі. Адже наші інтереси – спільні», – вважає соратник Зеленського.

Ганна Гопко, ексголова Комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва

«Україна буде в НАТО. Вірю, що це відбудеться до 2030. Але для цього в 2021 році – в рік 30-річчя відновлення Незалежності України треба чітко проаналізувати: хто і чому заважав нашому членству в НАТО? Хто займався євроатлантичною імітацією, проштовхував позаблоковість і на користь Росії пробував змінювати зовнішньополітичний вектор в сторону «русского міра» – Митного союзу? За майже два роки президенства Зеленський мав би знайти час, щоб не просто думати, але і виробити чітку зовнішньополітичну стратегію відповідно до Конституції», – заявила Гопко в коментарі Радіо Свобода.

За її словами, Зеленському потрібно також визначитися з послом України в НАТО.

Ганна Шелест, експертка Мережевого аналітичного центру в сфері зовнішньої політики і міжнародної безпеки

«Ця фраза, як для українського президента – достатньо некоректна, тому що за цей час, що Зеленський є президентом, могло би бути зрозумілим, що питання «Чому ми в НАТО або не в НАТО» – це питання не до Сполучених Штатів Америки, а насамперед – до самої України, наскільки ми виконуємо чи не виконуємо те, що в нас є в Національній програмі, яку підписує президент. Відповідно, він повинен знати її зміст та основні реформи, які необхідно здійснити саме в Україні.

По-друге, що є умовами для вступу в НАТО… Це – велика домашня робота, яка повинна бути виконана Україною. Прийняття до НАТО – це не рішення лише Сполучених Штатів. Ми повинні отримати згоду всіх країн-членів. Тому ставити таке питання, ще й в такій майже ультимативній формі до Сполучених Штатів – це, щонайменше, некоректно», – сказала Шелест в коментарі Радіо Свобода.

Євген Магда, директор Інституту світової політики

«Все інтерв’ю в цілому – це потужний комунікаційний провал особисто Володимира Зеленського та його команди. Соромно президенту, по-перше, ставити подібні питання президенту Сполучених Штатів, який ще навіть два тижні не попрацював на посаді. Таке враження, що саме від Байдена залежало, чи стане Україна членом НАТО чи ні.

Сама постановка питання, мовляв, ми хочемо вами дружити, але чому ми не в НАТО, свідчить про то, що Володимир Зеленський не зовсім розуміє процедуру вступу до НАТО. Те, що ми на сьогодні помітно забуксували в цьому питанні – теж свідчення того, що з цим у нас є серйозні проблеми. Мені прикро, що це інтерв’ю з’явилося», – розповів у коментарі журналісту Радіо Свобода Євген Магда.

Тему інтерв’ю Зеленського для НВО активно обговорювати в соцмережах.

Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції

«Зеленський має питання до Байдена: Чому Україна досі не в НАТО? Зближення з НАТО для України є питанням нацбезпеки і нам потрібна допомога США для отримання перспективи членства в Альянсі. Аби Україна вступила в НАТО, Україна має виконати чітко виписані і озвучені вимогами Альянсу. Від України чекають конкретних кроків. Маю кілька підказок Зеленському, як переконати Байдена та його адміністрацію допомогти Україні з рухом в напрямку НАТО:

Провести реформу СБУ, забравши у служби невластиві функцію слідства та боротьби з корупційними/економічними злочинами. Минулого тижня Рада зробила перший крок в цьому напрямку, проголосувавши законопроєкт в першому читанні.

Провести судову реформу, перезапустивши Вищу Раду Правосуддя і ліквідувавши скандальний ОАСК», – заявив Шабунін.

Анатолій Гриценко, міністр оборони України у 2005-2007 роках

«Зеленський питає Байдена, чому Україна досі не в НАТО? А я запитаю Зеленського:

1) чи подавав/підписував він, для початку, заявку на вступ до НАТО?

2) чи знає він, що жодним чином не Америка – інші члени НАТО, які тішаться партнерством із Путіним/Росією, не хочуть бачити Україну членом Альянсу?

3) чи відомо йому, що НАТО визначив тверді критерії для прийому нових членів і що держави з тотальною корупцією, рейдерством чужої власності й «вовками» в судах не мають шансу на членство?

P.S. Може, Зеленському варто хоча би посла в НАТО призначити, вже другий рік посада вакантна?», – зазначив політик.

Сергій Руденко, журналіст

«5 питань Зеленського на НВО

– Чому ми не в НАТО?

– Де вакцина?

– Що буде з демократією у Штатах?

– Хто я?

– Де я?», – написав Руденко.