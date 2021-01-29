У НАТО пояснили мету операції з участю есмінців і літаків США у Чорному морі

Кораблі ВМС США «Портер» і «Дональд Кук» разом з авіацією НАТО та літаками ВМС США провели багатогалузеву морську операцію у Чорному морі. Речниця НАТО та 6-й флот США​ пояснили мету цієї операції.

28 січня ракетний есмінець США «Портер» зайшов до Чорного моря.

Корабель взяв участь в операції із відпрацювання взаємодії із союзниками НАТО, а також із американським есмінцем класу Арлей Берк «Дональд Кук» та кораблем-дозаправником Кайзер-класу «Ларамі», які перебувають у Чорному морі.

У НАТО привітали операції за участю кораблів США у Чорному морі.

У відповідь на анексію Криму Росією від України, а також продовження мілітаризації Чорного моря, Альянс збільшив оборонну присутність

«Чорне море є стратегічно важливим для НАТО, йдеться у повідомленні речниці НАТО Оани Лунгеску. – Три союзники: Болгарія, Румунія та Туреччина – прибережні країни, а Грузія та Україна є близькими партнерами. У відповідь на неправову та незаконну анексію Криму Росією від України, а також продовження мілітаризації Чорного моря, Альянс збільшив оборонну присутність у регіоні і продовжує рішуче підтримувати безпеку в Чорному морі».

Лунгеску відзначила, що флоти країн НАТО регулярно діють у Чорному морі і патрулюють води впродовж приблизно двох третин року.

Також іспанські ВПС розмістили шість винищувачів в Румунії на два місяці для патрулювання повітря.

Ми тут, у Чорному морі, задля підтримки Болгарії, Грузії, Туреччини, України та Румунії

«НАТО також зміцнює підтримку Грузії та України, включаючи шляхом навчання сил прибережної охорони та через обмін інформацією», – додала речниця.

«Наші кораблі, чи літаки, ми тут, у Чорному морі, задля підтримки Болгарії, Грузії, Туреччини, України та Румунії», – йдеться у повідомленні 6-го флоту США, розміщеному у Twitter.

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