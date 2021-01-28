У Чорне море прямує есмінець США USS Porter

Ракетний есмінець США USS Porter почав перехід у Чорне море для здійсення операцій із морської безпеки в регіоні, повідомив Шостий флот США у твіттері.

«Кораблі й літаки флоту США регулярно проводять операції у Чорному морі для підтримки наших союзників і партнерів у НАТО», – йдеться в повідомленні.

У листопаді минулого року в Чорне море заходив американський ракетний есмінець Donald Cook.

Флот США тоді повідомляв, що американський військовий корабель всьоме перебуватиме в Чорноморському регіоні.