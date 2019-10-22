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22 Жовтень 2019, Київ 10:56
Новини | Міжнародні

Есмінець США здійснив моніторинг дій Росії за Полярним колом

Американський есмінець Donald Cook

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Американський ракетний есмінець Donald Cook завершив операцію над Північним полярним колом під час патрулювання морської безпеки, спостерігаючи за морською діяльністю Росії. Як повідомив 21 жовтня Шостий флот ВМС США, операція була завершена ще 16 жовтня, втім про її результати доповіли лише тепер.

«Присутність корабля за Північним полярним колом посилила прихильність Сполучених Штатів до гарантування регіональної безпеки і стабільності, а також продемонструвала здатність військово-морського флоту в найкоротші терміни здійснювати передислокацію в багатьох різних середовищах», – йдеться в повідомленні флоту.

У травні держсекретар США Майкл Помпео заявив, що Вашингтон вважає Північний морський шлях міжнародними водами і стурбований вимогами Росії до іноземних суден про дозвіл на проходження цією арктичною артерією. Помпео застеріг Росію, а також Китай від агресивних дій в Арктиці.

/**/ /**/ /**/ Ліворуч ракетний есмінець USS Porter
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Шостий флот ВМС США зі штаб-квартирою в італійському Неаполі проводить низку спільних військово-морських операцій, часто у співпраці з союзниками, для просування національних інтересів США, гарантування безпеки і стабільності в Європі і Африці.

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