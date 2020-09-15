У Чорне море прямує американський есмінець «Рузвельт» з керованою ракетною зброєю. Про це 15 вересня повідомили на сайті Шостого флоту ВМС США.

Як зазначається, есмінець буде задіяний в операціях з забезпечення безпеки на морі.

«Есмінець «Рузвельт» з керованою ракетною зброєю почав перехід у північному напрямку до Чорного моря 15 вересня для проведення операцій з забезпечення безпеки на морі спільно з союзниками по НАТО і партнерами у регіоні», – мовиться у повідомленні.

«Рузвельт» заходить у Чорне море вшосте від початку 2020 року.

У липні у Чорне море заходив ракетний есмінець USS Porter (DDG78) ВМС США. Він брав участь в міжнародних навчаннях Sea Breeze-2020.