«Розмахування ядерним кийком»: Росія використовує Крим у «стратегії вимотування» України?

На честь свого професійного свята у Службі зовнішньої розвідки України 24 січня випустили бюлетень «Біла книга-2021». Відзначається, що це видання «дозволяє зазирнути за лаштунки» діяльності співробітників відомства. По суті, це звіт, що містить відомості про зовнішні загрози національній безпеці України, основними з яких у документі називаються агресія Росії та мілітаризація анексованого нею Криму.

Про що розповідає «Біла книга» української розвідки, обговорювали в студії Радіо Крим.Реалії в ток-шоу «Доброго ранку, Криме» ведучий Сергій Мокрушин і його співрозмовники.

(відео російською мовою)

«Росія створила в Криму потужне міжвидове угруповання військ, що охоплює наземний, повітряний і морський компоненти і налічує близько 32,5 тисячі осіб. Російська сторона створює умови для розміщення на тимчасово окупованій території Криму ядерної зброї, окремих її компонентів і носіїв, проводить роботи для відновлення об’єктів ядерної інфраструктури, що несе загрозу національній безпеці України», ‒ мовиться в бюлетені «Біла книга».

Журналісти Крим.Реалії запрошували взяти участь в ефірі представників Служби зовнішньої розвідки України, але до моменту початку трансляції відповіді так і не отримали.

Як раніше повідомив у коментарі Крим.Реалії представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, на півострові є об’єкти, на яких може бути розміщена ядерна зброя.

«Саме розміщення ядерної зброї пов’язане з носіями. Це підводні човни, літаки, бойові кораблі, те саме ‒ крейсер «Москва». Це ті об’єкти, ті засоби, які можуть нести бойову ядерну зброю. Відповідно, на них спрямована першочергова увага військової розвідки України й інших, щоб не допустити порушення балансу сил, який зараз є в Чорноморському регіоні. І не допустити розміщення ядерної зброї безпосередньо вже на території Криму», ‒ наголошував він.

Росія використовує Крим для «вимотування України», сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії політолог, аналітик відділу військової політики українського Інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

Ми маємо звикнути жити в цій ситуації постійної військової загрози

«Крим використовується у стратегії вимотування України, яка передбачає дії, ворожі щодо нашої торгівлі на морі, не виключається і можливість блокування чорноморських портів. Із 2016 року в Україні створюється стаціонарна інфраструктура, яка дає переваги. Служба зовнішньої розвідки опублікувала карту ‒ видно, що створюються нові дивізії, відбувається передислокація армії. Є висновок, що в разі ухвалення політичного рішення військовий інструмент може бути підігнаний під це рішення. Торік, за інформацією Ради національної безпеки та оборони, ми витратили 6,25% ВВП ‒ в умовах коронавірусної кризи, економічних моментів ‒ на армію. Ми маємо це робити, але це серйозне навантаження на нашу економіку. Ми маємо звикнути жити в цій ситуації постійної військової загрози. Це стратегія вимотування України, щоб, зокрема, не дати нам приєднатися до європейських, євроатлантичних структур», ‒ каже аналітик.

За словами російського військово-політичного експерта Юрія Федорова, мілітаризація Криму Росією становить загрозу не тільки для материкової України, а й для інших країн Чорноморського регіону.

Об’єктом для Росії є держави НАТО

«У Росії стурбовані розвитком військово-технічної співпраці України й Туреччини. Є низка проєктів розвитку цієї співпраці, наприклад, створення ударних безпілотників. Думаю, російські генерали за вказівкою Володимира Путіна створюють потенціал, який може бути використаний проти Туреччини. Окрім того, є низка країн-членів Північноатлантичного альянсу, дії яких у басейні Чорного моря викликають занепокоєння Москви. Але треба розуміти, що дії цих країн ‒ це протидія російській загрозі, що наростає в басейні Чорного моря. Об’єктом для Росії є держави НАТО: Болгарія, Румунія та інші, ‒ які також стурбовані нарощуванням російського військового потенціалу в Криму», ‒ звертає увагу російський експерт.

Росія готується не просто до війни, а до ядерної війни

Юрій Федоров не виключає можливості використання Росією ядерної зброї з Криму.

«Потрібно звернути увагу на повідомлення української військової розвідки про відновлення сховища ядерної зброї «Феодосія-13». Є свідчення, що сховище упорядковується, тобто Росія готується не просто до війни, а до ядерної війни. Це свідчить про те, що російська політика перебуває в глибокому глухому куті, і тепер залишається тільки розмахувати ядерним кийком», ‒ каже він.

Після анексії Криму російська влада не виключила можливості розміщення на півострові ядерної зброї. У Кремлі продовжують говорити, що «мають право робити все необхідне для своєї безпеки», зокрема і в Криму.

Економічний тиск

«Росія розширюватиме санкції проти України, посилюватиме фінансовий тиск, енергетичний шантаж, транзитно-транспортну блокаду, витіснення українських товаровиробників із традиційних ринків збуту, дискредитацію українських підприємств на міжнародних ринках, інвестиційне проникнення на ринки України через підставні структури. Спостерігається блокування українських портів в Азовському морі і готовність перенести цю практику на чорноморські порти, підриваючи наш економічний потенціал», ‒ мовиться в бюлетені Служби зовнішньої розвідки України «Біла книга-2021».

Часткова блокада Азовського моря почалася у 2018 році, після будівництва Росією Керченського мосту, який обмежив судноплавство в Керченській протоці. Прикордонна служба ФСБ Росії почала регулярно зупиняти на тривалий огляд комерційні судна, що прямували в українські порти на Азовському морі.

Дії Росії позначилися на діяльності українських портів, каже аналітик інформаційного ресурсу GMK Юрій Григоренко.

«Після конфлікту на Донбасі Маріупольський порт втратив 8 мільйонів тонн вантажної бази. Це вантажі підприємств, розташованих на непідконтрольній урядові території. Показники свідчать, що це значно позначилося на діяльності Маріупольського і Бердянського портів ‒ портовики оцінюють свої збитки приблизно в 6 мільярдів гривень. Усе це вплинуло й на інші різновиди логістики. Порти перебувають у логістичному глухому куті, обмежені в можливостях, ніяких передумов для збільшення економічної діяльності немає. Портовики кажуть, що ситуація покращилася і затримок суден російськими військовими немає, але це не означає, що все не може змінитися в один момент», ‒ застерігає він.

Інформаційні загрози

«В основу інформаційної складової гібридних дій Кремля закладена сформована система дезінформації і зовнішньої пропаганди. Така система заснована на декількох взаємно пов’язаних напрямках застосування широкого спектра інструментів просування необхідних Росії наративів за кордоном серед різних соціальних груп: політичних і ділових кіл, експертів, представників громадянського суспільства і широкої аудиторії», ‒ зазначено на сторінках видання «Біла книга-2021».

Керівник українського центру моніторингу та аналітики громадської організації «Детектор медіа» Отар Довженко докладніше розповідає про інформаційну війну Росії проти України.

«Існує широка коаліція сил, до якої входять і українсько-проросійські політичні сили ‒ у першу чергу, «Опозиційна платформа ‒ За життя», в якій є різні фракції з різними інтересами. Також є інтереси олігархів, інтереси оточення президента-втікача Віктора Януковича, частина якого повернулася (в Україну ‒ ред.). У «Білій книзі» згадується мережа телеґрам-каналів, вона дійсно існує. Є дослідження, які з’ясовують, хто стоїть за цими каналами. Очевидно, що тут є рука Москви. Вони просувають вкидання за допомогою постійного повторення, перепосту одне одного, створюють фрейм, у якому людям здається, що офіційні джерела брешуть, а правда ‒ на цих каналах. Це відома технологія пропаганди», ‒ попереджає аналітик.

За словами Отара Довженка, Росія продовжує поширювати вигідну для себе інформацію через мережу підконтрольних ЗМІ в Україні.