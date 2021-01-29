Україна, Литва та Польща проводять першу зустріч Люблінського трикутника

Міністри закордонних справ України, Литви та Польщі у п’ятницю, 29 січня, проводять в онлайн-форматі перше засідання Люблінського трикутника. Про це повідомив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

«Я радий вітати глав МЗС Литви і Польщі на онлайн-засіданні Люблінського трикутника. Безпекові виклики, протидія COVID-19 і російській дезінформації — в усіх зусиллях ми сильніші, коли формуємо майбутнє нашого регіону Центральної Європи між Балтійським і Чорним морями разом», – написав міністр у твітері.

Як повідомили напередодні у МЗС, у частині обговорення ситуації в Білорусі за ініціативи української сторони у засіданні візьме участь запрошена гостя – лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Люблінський трикутник – тристоронній формат взаємодії України, Литви та Польщі, створений міністрами закордонних справ у липні 2020 року.

Учасники формату домовилися координувати дії задля захисту міжнародного права у контексті російської агресії проти України, як у тристоронній координації, так і в міжнародних організаціях: НАТО, ООН, ЄС, Раді Європи та ОБСЄ.