Голова МЗС України радить Тихановській «чітко» визначитися з позицією щодо Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, говорячи про можливий візит до Києва лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, вказав на те, що вона повинна «чітко» визначитися з позицією щодо Криму.

«Наші люди спілкувалися, я був готовий провести з нею телефонну розмову. Але я передав, що дуже важливо, щоб у пані Тихановської була чітка позиція щодо російської агресії проти України. Це в її ж інтересах, тому що, умовно кажучи, якщо вона приїде в Україну і почне спілкуватися зі ЗМІ, першим питанням буде: «Чий Крим?». І будь-яка нечітка відповідь зіграє проти самої пані Тихановської. Тому я тут більше навіть про неї дбаю, ніж про себе», – зазначив Кулеба в інтерв’ю Радіо НВ.

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю Радiо Свобода Тихановська сказала, що Крим належить Україні за міжнародним законом. Але на уточнювальне питання про те, чий Крим де-факто, опозиціонерка відповіла: «маємо те, що маємо».

У розпал президентської кампанії в Білорусі – 27 липня цього року – Тихановська заявила, що Крим «фактично є російським».

А в інтерв’ю інтернет-виданню «Медуза», опублікованому теж 27 липня, кандидат у президенти Білорусі від опозиції ухилилася від прямої відповіді на питання, що стосується анексованого Росією українського півострова.