Сполучені Штати засуджують продаж кримської «Масандри» соратнику Путіна – представник США в ОБСЄ

Сполучені Штати засуджують продаж кримського винзаводу «Масандра» структурам банку «Росія», основним акціонером і колишнім головою ради директорів якого є Юрій Ковальчук, якого ЗМІ називають «касиром Путіна». Про це на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні 17 грудня заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії».

«Окупаційна влада цього тижня спостерігали за продажем найбільшого винного заводу Криму одному з соратників президента Путіна, що стало ще одною образою жителів Криму, які є громадянами України», – заявив Гілмор.

Також він нагадав, що у російському ув’язненні залишається понад 90 кримчан.

«Повідомлення про жорстоке поводження і тортури широко поширені. Буквально цього тижня адвокати 12 кримськотатарських політв’язнів відвідали своїх клієнтів, яких утримують у двох в’язницях в Башкортостані. За їх словами, один з ув’язнених серйозно хворий і мав позитивний тест на коронавірус, в той час як шість інших відчувають симптоми, аналогічні симптомам коронавірусу, але ще не пройшли тестування. Також нещодавно було зареєстровано кілька випадків коронавірусу серед кримськотатарських політв’язнів, що містяться у СІЗО Сімферополя. Всі, хто був несправедливо ув’язнений, повинні бути звільнені», – наголосив постійний представник США при ОБСЄ.

Він додав, що умови утримання в тюрмах в анексованому Криму і в Росії піддають життя і здоров’я цих та інших ув’язнених підвищеному ризику під час пандемії.

«Окупаційна влада продовжують використовувати пандемію як привід для розправи над тими, хто виступає проти окупації. Наприклад, 11 грудня суд оштрафував Венеру Мустафаєву, матір ув’язненого лідера «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва, за нібито порушення пов’язаних з коронавірусом обмежень на проведення громадських зібрань, коли вона провела одиночний пікет біля будівлі суду, де засудили її сина до 14 років в’язниці», – повідомив Гілмор.

Джеймс Гілмор також підкреслив, що США засуджують підписання закону, який «посилює покарання за критику російської окупації або просто за ствердження правди про те, що Крим – це Україна».

14 грудня стало відомо, що російська влада окупованого Криму продала винний завод «Масандра» дочірній структурі банку «Росія», який належить наближеному до президента Росії олігарху Юрію Ковальчуку.

«Південний проєкт» заплатив за «Масандру» на електронному аукціоні 5 327 177 000 рублів (це понад 2 мільярди гривень). «Південний проєкт» отримав завод за ціною, яка незначно перевищує стартову.

Завод «Массандра» був побудований у 1894 році. Зараз підприємство володіє 4 тисячами гектарів виноградників на 180 кілометрах кримського узбережжя.