Російська влада окупованого Криму продала винзавод «Масандра» структурі з орбіти друга Путіна

Російська влада окупованого Криму продала винний завод «Масандра» дочірній структурі банку «Росія», який належить наближеному до президента Росії олігарху Юрію Ковальчуку, повідомляють російські інформагенції.

Дочірня структура має назву ТОВ «Південний проєкт», її суперником на аукціоні було юридична особа зі статутним капіталом 10 тисяч рублів (це близько 4 тисяч гривень).

«Південний проєкт» заплатив за «Масандру» на електронному аукціоні 5 327 177 000 рублів (це понад 2 мільярди гривень). «Південний проєкт» отримав завод за ціною, яка незначно перевищує стартову.

Завод «Массандра» був побудований у 1894 році. Зараз підприємство володіє 4 тисячами гектарів виноградників на 180 кілометрах кримського узбережжя.

Раніше в грудні Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із запланованою російською владою приватизацією в окупованому Росією Криму винзаводу «Масандра», який належить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України.

«Російська сторона в черговий раз порушує норми міжнародного гуманітарного права, згідно з яким не допускається державою-окупантом націоналізація або подальша «приватизація» майна. Отже, будь-яке відчуження майна українського Державного концерну «Масандра» є злочином», – мовиться у заяві міністерства.

У відомстві зазначили, що правоохоронними органами України здійснюється кримінальне провадження «за фактом незаконної націоналізації концерну «Масандра» окупаційною владою».