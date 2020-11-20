Продається «Масандра», недорого: як Україна може перешкодити Росії пустити з молотка легендарний кримський завод

Підконтрольний Кремлю уряд Криму виставив на продаж 100% акцій виноробного заводу «Масандра» на електронному аукціоні зі стартовою ціною 5,3 мільярда рублів. Наразі триває прийом заявок, сам аукціон має відбутися 14 грудня. Україна вважає ці дії з її державним підприємством незаконними.

Після анексії Криму український концерн «Масандра» спочатку потрапив під так звану націоналізацію, а незабаром був оголошений власністю Управління справами президента Росії. У 2020 році російський парламент Криму узгодив приватизацію підприємства, яка і дозволила виставити його на торги. Загальна площа будівель і споруд «Масандри» становить 987,9 тисячі квадратних метрів, вони розташовані в Ялтинському, Алуштинському, Судацькому муніципалітетах (за насадженим Росією адмінподілом). Про те, яка доля чекає знакове кримське підприємство, йшлося в ефірі Радіо Крим.Реалії.

Генеральний директор російського підприємства «Масандра» Яніна Павленко в коментарі для телеканалу «Крым 24» привітала рішення російської влади півострова вивести підприємство з державної власності:

«Це дуже важлива для нас подія, тому що фактично ми залишалися останнім державним підприємством, при цьому працюючи на вільному ринку з твердою конкуренцією. Ми жили на умовах узгодження всіх договорів із чиновниками, а зараз з’явилася можливість залучати інвестиції ‒ і вони нам шалено потрібні. Всі ці шість років підприємство дійсно розвивалося, але, якщо говорити чесно, це було радше гасіння пожежі», ‒ сказала вона.

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич висловив Крим.Реалії думку, що, не маючи можливості вплинути на такі угоди, офіційний Київ, проте, має фіксувати те, як росіяни розпоряджаються українським державним майном у Криму.

Наша позиція незмінна: Крим ‒ це Україна, і «Масандра» ‒ українська державна власність

«Підприємство «Масандра» ‒ не тільки перлина України, але й важливе виробництво в масштабах усієї Європи. Наша позиція незмінна: Крим ‒ це Україна, і «Масандра» ‒ українська державна власність. Відповідно, угоди з ініціативи окупаційної адміністрації не мають жодних правових наслідків. Але для української держави, безумовно, дуже важливо документувати всі факти порушень з боку росіян. Прокуратурою Автономної Республіки Крим уже відкрита кримінальна справа за фактом так званої націоналізації «Масандри», і наше представництво передало матеріали з цього приводу. Обов’язково настане час, коли ми зможемо висунути всі ці претензії окупантам: де, коли, яких збитків завдано, ‒ а також розуміти, кого притягти до відповідальності», ‒ каже він.

Окрім того, Антон Кориневич підкреслює, що потенційним покупцям «Масандри» загрожують українські і міжнародні санкції за операції із захопленим у Криму майном.

На початку жовтня колишній директор «Масандри» Микола Бойко, який керував нею 29 років, сказав в ефірі Радіо Крим.Реалії, що підприємство перед продажем серйозно недооцінили.

«Цілих 11 тисяч гектарів землі і 4 тисячі гектарів виноградників ‒ це неоціненні активи. Ще одне питання: що буде з унікальною колекцією вин, яку під час Другої світової навіть окремо евакуювали з Криму військовими кораблями? На мій погляд, усе це розігрується за заздалегідь написаним у Росії сценарієм: усі ЗМІ, всі чиновники, всі каральні органи підтримують його. Так чи інакше, тому, хто прийде в «Масандру», потрібно буде серйозно вкладатися, бо близько 800 гектарів виноградників зараз запущені й не обробляються. Боюся, непоправної шкоди вже завдано», ‒ наголосив він.

У середині жовтня депутат Держдуми Росії від прокремлівської партії «Единая Россия» Євген Федоров в інтерв’ю телеканалові «Первый Севастопольский» не виключив, що торги за «Масандру» можуть привернути увагу, в першу чергу, забудовників, а не виноробів.

«Бізнес керується вигодою. Якщо вигідніше продати землю, ніж налагодити виробництво, то так і зроблять ‒ просто подивляться на цифри. Є певні розрахунки: виторг підприємства за п’ять-десять років має перевищувати виторг від простого продажу землі. Якщо це станеться, то власник розпродасть землі «Масандри» ‒ це очевидно. Я думаю, що на приватизацію, у першу чергу, підуть саме компанії-забудовники», ‒ вважає російський діяч.

Колишній радник міністра аграрної політики України Олександр Лієв переконаний, що українська держава спроможна принаймні відтягнути продаж підприємства.

Позиція України й її міжнародних партнерів могла б вплинути на те, щоб «Масандру» якомога довше продавали з молотка

«Особисто я не сумніваюся, що землі «Масандри» будуть розтягувати, бо в неї багато ділянок, які використовують не за призначенням ‒ наприклад, де раніше були виноградники, а зараз немає. Але купити підприємство за позначену ціну може тільки системний, великий російський бізнес. Звичайно ж, він боятиметься санкцій, і позиція України й її міжнародних партнерів могла б вплинути на те, щоб «Масандру» якомога довше продавали з молотка, щоб якомога пізніше розпочалося її «розпилювання» ‒ словом, щоб якимось чином законсервувати підприємство в нинішньому стані. Ми вже бачили, як із молотка йшли захоплені у Криму українські санаторії ‒ їх купував зовсім не системний російський бізнес. За велінням Кремля це робили напівдержавні організації, заводячи свої капітали в Крим», ‒ наголошує він.

У травні 2017 року підприємство «Масандра», розташоване в Криму, потрапило під санкції України. Але під них фактично потрапила і «Масандра», перереєстрована на материковій частині країни. У відповідь на інформаційний запит Крим.Реалії у Службі безпеки України повідомили, що «порушили питання» скасування обмежень для українського підприємства.

Олександр Лієв бачить у всьому цьому симптом непослідовної державної політики.

«На жаль, наша країна припинила займатися проблемами виноробних підприємств ‒ і взагалі кримських підприємств ‒ у тому вигляді, як це відбувалося у 2015‒2016 роках. Тоді велася досить активна робота ‒ саме в той час торгову марку «Масандра» перереєстрували в Україні. Якщо ж зараз ми перестанемо робити вино під цим брендом, то росіяни перехоплять його, і для України це буде величезною втратою. Я вважаю, що в Росії «Масандру» чекає тільки деградація», ‒ каже він.

Тим часом юристка українського «Регіонального центру прав людини» Катерина Рашевська розмірковує про перспективи України в міжнародних судах.

У контексті «Масандри» особливо актуальний Міжнародний кримінальний суд

«Україна має доступ до декількох міжнародних інстанцій для захисту свого державного майна в окупованому Криму. У контексті «Масандри» особливо актуальний Міжнародний кримінальний суд, бо дії Російської Федерації спрямовані на незаконне, довільне, широкомасштабне привласнення майна, яке не викликане воєнною необхідністю. Згідно зі статтею 8 Римського статуту, це воєнний злочин, і Міжнародний кримінальний суд має тут юрисдикцію. Такий інструмент Україна використовує з жовтня 2017 року і повідомляє в цю інстанцію про порушення права власності в Криму. Іншим інструментом можуть стати міжнародні арбітражі, бо між Україною і Росією існує міжурядова угода від 1998 року про захист інвестицій. У перемозі України в таких справах сумніватися не доводиться», ‒ переконана юристка.

Катерина Рашевська нагадує, що наприкінці 2018 року «Ощадбанк» виграв такий арбітраж, за рішенням якого Росія мала виплатити 1,1 мільярда доларів за захоплені активи в окупованому Криму.

«Щоправда, отримати компенсації на практиці все ж проблемно, бо Росія намагається активно оскаржувати такі рішення в міжнародних інстанціях, а також посилається на імунітет свого державного майна за кордоном. Загалом ми вважаємо, що Україна має активно використовувати міжнародні механізми і зосередитися на зборі доказів російських порушень, щоб обґрунтувати конкретні суми збитків і збільшити шанси на отримання компенсацій», ‒ вважає вона.

У грудні 2017 року була завершена угода про продаж заводу шампанських вин «Новий світ». Перед цим його точно так само, як і «Масандру» зараз, внесли до російського переліку об’єктів, що підлягають приватизації на 2017 рік, і потім змінили форму власності на акціонерне товариство. У підсумку «Новий світ» за півтора мільярда рублів купила фірма «Південний проєкт» із Санкт-Петербурга, яка належить дочірній компанії банку «Росія». Його найбільший акціонер ‒ особистий друг президента Росії Володимира Путіна, російський бізнесмен Юрій Ковальчук.