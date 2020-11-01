«Це ідіотизм». Україні не потрібна «Масандра»?

Україна втрачає бренди «Масандри». З 1 листопада закінчуються свідоцтва на торговельні марки, якими понад століття володіє кримська виноробня. Це означає, що тепер державний концерн «Масандра», зареєстрований на материковій Україні, може втратити право власності на своє ж вино й інші напої.

Після анексії українську «Масандру» «націоналізувала» влада Криму, призначена Кремлем. На материкову Україну документи підприємства перевіз Генріх Мікаелян – у 2014 році директор винзаводу «Лівадія», який входив до державного концерну «Масандра».

«Коли в 2014 році сталося все, я схопив… ну, місяць я не міг зрозуміти, що відбувається, потім я схопив печатку, статутні документи і виїхав на материкову Україну. Потім вони писали, що я вкрав у них печатку. Але що значить вкрав, якщо я привіз за місцем призначення все це, де воно й має бути», – пригадує Мікаелян.

У 2015 році «Масандру» перереєстрували на материковій Україні. Робочу групу, яка цим займалась, очолював Олександр Лієв – тоді радник міністра аграрної політики України Олексія Павленка.

У виноробстві дуже важливий бренд

Ось що розповів Лієв: «Бренд «Масандра» вдалося повністю перереєструвати на території материкової України як юридичну особу… У виноробстві дуже важливий бренд – це 50–60% вартості товару… Так ось, «Магарач» або «Масандра», всесвітньо відомий бренд «Новий Світ» – це бренди, які мають свою вартість, і це цінні бренди, тому нашим завданням було врятувати ці бренди».

Крим.Реалії записували інтерв’ю з керівником «Масандри» в грудні 2016 року. Тоді підприємство розвивалося, почало виготовляти вино з виноградників Одещини.

Генріх Мікаелян пишався якістю продукції: «Перші партії почали виходити. Наше вино на закритих дегустаціях, де присутня кримська «Массандра» російська, і більшість визнають, що наше вино якісніше і пристойніше за виготовлене у Криму».

У 2016 році кримська «Масандра», підконтрольна російській владі, навіть погрожувала судовим позовом проти «Масандри» материкової. Генеральний директор кримського підприємства, призначений після анексії, Яніна Павленко скаржилася на конкурента з материкової Україні.

«У першу чергу українські чиновники повинні думати про захист прав споживачів – жителів України. І те, що зараз відбувається, безумовно, вводить споживачів в оману. На мій погляд, ця ситуація неприпустима, вона завдає серйозної шкоди іміджу підприємства «Масандра», – казала вона.

До реального позову справа так і не дійшла, а потім суд уже був не потрібний. У 2017 році проти материкової «Масандри» запровадила економічні обмеження українська влада. Підприємство зупинилося. Відтак у санкційному списку опинилися дві «Масандри». Та, що працює в окупованому Криму – Федеральне державне унітарне підприємство «Виробничо-аграрне об’єднання «Масандра» в управлінні справами президента Російської Федерації, – і та, що працює на материковій Україні – Державний концерн «Національне виробничо-аграрне об’єднання «Масандра».

2018 року санкції продовжили. Материкова «Масандра» досі під економічними обмеженнями української влади. Генріх Мікаелян переконує, що Україна може втратити знамениту виноробню.

…Якщо ми зараз не продовжимо патенти, я боюся, ми втратимо підприємство

«…Якщо ми зараз не продовжимо патенти, я боюся, ми втратимо підприємство. І ми почали сигналізувати в усі інстанції. І поки що жодної відповіді. Всі дивляться один на одного. «Ми передали ваш запит до РНБО», «ми передали ваш запит до СБУ», «ми передали ваш запит до Мінекономіки», – розповідає Мікаелян.

Крим.Реалії теж надіслали запити до всіх цих установ, щоб зрозуміти, чому не знімають санкції з підприємства, яке працює в Україні, і чи не сталося це помилково.

У Міністерстві економіки відповіли, що ініціювати зняття санкцій – не їхня компетенція.

В РНБО написали: щоб зняти санкції, їм потрібна офіційна пропозиція від СБУ.

В СБУ на запит Крим.Реалії поки не відповіли.

Навіщо проти материкової «Масандри» запроваджували санкції і чому їх не скасовують? Олександр Лієв пояснює це «чиновницькою некомпетентністю».

Це пояснюється звичайним людським явищем – ідіотизм!

«Це пояснюється звичайним людським явищем – ідіотизм! І нічого іншого не додаси. Це не якась змова, не якась там умисна позиція. Це просто чистої води некомпетентність… Раніше потрібно було займатися цим Міністерству аграрної політики, яке разом з МЗС повинні були організувати процес, розділити, що під санкціями, а що ні», – наголошує він.

Але саме через санкції «Масандра» не може продовжити свідоцтва на свої ж торгові марки. Наразі в концерну 66 свідоцтв на власну продукцію.

Просто це ризик, що хтось інший перехопить цю торговельну марку

Що буде, якщо виноробня на материку не продовжить свідоцтва на власні товари, нам пояснила фахівець патентно-юридичного агентства Аліса Краснобаєва: «Просто це ризик, що хтось інший перехопить цю торговельну марку згодом і продаватиме товари під цією торговельною маркою».

Юридичний конфлікт може виникнути, якщо дві «Масандри» перетнуться на одному ринку, каже фахівець: «Якщо там ця марка існує… і туди ж заходить виробник із такою ж торговою маркою, то у них, природно, виникне конфлікт: чому ви використовуєте торгову марку, яка належить нам?»

Роботу «Масандри» на материковій України підтримують не всі винороби. Продавати вино під брендом «Масандра» не з кримського винограду неправильно, переконує гендиректор «Укрвинпрому» Володимир Кучеренко.

Неможливо виробляти вино Нової Зеландії на території Уругваю

«Ніколи не потрібно плутати політику з виноробством. Це є ті речі, які просто неприпустимі… Я повністю, і не один я, за те, щоб «Масандра» була українською, але давайте дивитися на ті речі, якими живе весь світ. Неможливо виробляти вино Нової Зеландії на території Уругваю… Чому? Тому що немає у нас тих кліматичних умов на материковій частині України, які б збігалися з південним узбережжям Криму», – пояснює свою позицію Кучеренко.

Зловживанням брендом називає спроби відродити «Масандру» на материковій Україні Микола Бойко – генеральний директор, який керував «Масандрою» 28 років – до 2015-го.

Вино – це наука про місцевість, тому треба прив’язуватися до місцевості

«Якщо керуватися рекомендаціями або висновками Льва Сергійовича Голіцина, який говорив, що вино – це наука про місцевість, то треба прив’язуватися до місцевості. Такої місцевості на земній кулі більше немає. Тому де б ми не прив’язувалися, так у Херсонській області хороша зона, але для сухих вин, в Одеській області хороша зона для сухих вин, – пояснює Бойко. – Ми не зможемо цього зробити. Тут, найімовірніше, йдеться про зловживання брендом».

Відсутність кримського винограду й опір чиновників не зупиняють Генріха Мікаеляна.

Санкції проти «Масандри» закінчуються в травні 2021 року. Якщо обмеження не продовжать, він планує робити вино під брендом «Масандра» з винограду Закарпаття. Якщо ж санкції зберігатимуться, «Масандра» на материку може зникнути, каже винороб.