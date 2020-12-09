МЗС України висловило протест через плани Росії продати кримську «Масандри»

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із запланованою російською владою приватизацією в окупованому Росією Криму винзаводу «Масандра», який належить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України.

«Російська сторона в черговий раз порушує норми міжнародного гуманітарного права, згідно з яким не допускається державою-окупантом націоналізація або подальша «приватизація» майна. Отже, будь-яке відчуження майна українського Державного концерну «Масандра» є злочином», – мовиться у заяві міністерства.

У відомстві зазначили, що правоохоронними органами України здійснюється кримінальне провадження «за фактом незаконної націоналізації концерну «Масандра» окупаційною владою».

У МЗС нагадали про санкції, запроваджені владою України щодо «Масандри» ще у 2017 році, які продовжили до червня 2021 року.

«Закликаємо міжнародне співтовариство не брати участь у так званій «приватизації» та утримуватися від будь-яких форм співпраці з незаконно націоналізованим Російською Федерацією концерном до моменту повернення його в управління уряду України», – мовиться у заяві МЗС України.

До цього Представництво президента України в АР Крим і Севастополі звернулося до Міністерства закордонних справ України з проханням схвалити політико-дипломатичні заходи через повідомлення про проведення аукціону і майбутнього продажу винзаводу «Масандра» в Криму.

Напередодні віце-прем’єр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що стосовно осіб, які причетні до продажу винзаводу «Масандра», а також щодо майбутніх покупців підприємства, будуть введені як українські, так і міжнародні санкції.

Проведення аукціону з продажу кримського винзаводу заплановано на 14 грудня. Прийом заявок завершився 8 грудня.