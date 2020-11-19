Росія здійснює особливу репресивну політику проти кримських татар – посол США в ОБСЄ

Посол США в ОБСЄ Джеймс Ґілмор під час виступу на Постійній раді організації у Відні розповів, що Росія здійснює особливу репресивну політику щодо кримських татар, які живуть на анексованому півострові.

Зокрема, він зазначив, що кримські татари складають переважну більшість із тих громадян України, яких Росія утримує за гратами з політичних мотивів.

Він нагадав про вироки, винесені судом у Ростові-на-Дону щодо трьох кримчан – Рустема Емірусеінова, Арсена Абхаірова, Ескендера Абдулганієва, яких звинуватили в організації та участі в «Хізб ут-Тахрір» – організації, яка заборонена в Росії і в анексованому нею Криму, але вільно діє на материковій Україні.

«Подумайте про цих відважних кримськотатарських активістів, що скніють у російських в’язницях. Подумайте про майже 200 дітей цих політичних в’язнів, які ростуть без батьків. Така поведінка ведеться від імені російського народу. Чи щасливі люди у Росії, що ці утиски відбуваються від їх імені? Ми знову закликаємо Росію припинити зловживання щодо кримських татар, звільнити всіх українців, яких вона несправедливо ув’язнила, і припинити утиски громадянського суспільства і спроби змусити замовкнути голоси опозиції», – сказав посол США.

Представники Росії не коментували цю заяву.

За даними Кримської правозахисної групи, станом на кінець жовтня 2020 року щонайменше 110 людей позбавлені волі в рамках політично мотивованих або релігійних кримінальних переслідувань в окупованому Криму.

Після анексії Криму Росією навесні 2014 року на півострові почалися арешти російськими силовиками незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненими в Росії організаціями «Хізб ут-Тахрір» і «Таблігі Джемаат».