У Конгресі США назвали умови повернення Росії до G8. Серед них є деокупація Криму

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт, покликаний унеможливити участь Росії в зустрічах «Групи семи» (G7) і відновлення формату G8 за участю Росії. Серед причин небажання бачити Москву в цих форматах співпраці названа й анексія українського Криму.

Документ передбачає заборону на використання адміністрацією у Вашингтоні федеральних коштів із метою «підтримки або сприяння участі Росії в засіданнях G7 і відновлення G8 за участю Росії».

Відповідно до законопроєкту, цей захід має перестати діяти лише після того, як держсекретар і директор національної розвідки США зможуть запевнити законодавців, що Росія, «припинила будь-яке втручання у вибори в США або в інших країнах G7, державах НАТО і ЄС», повністю виконує свої зобов'язання в рамках Мінських домовленостей, «припинила незаконну окупацію Криму.., Південної Осетії і Абхазії» і «вивела свої війська і озброєння з Придністров’я».

Тепер ініціативу має розглянути Сенат, де більшість зараз належить республіканцям.

У разі затвердження законопроєкту Сенатом він надійде на підпис главі держави.

Раніше речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не має прагнення повернутися до «Групи семи». Перед цим міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відкинув пропозицію дозволити Росії повернутися в «Групу семи» економічно розвинених держав (G7) після того, як президент США Дональд Трамп порушив це питання. За словами міністра, поки рішення щодо Криму і Донбасу немає, він не бачить «жодних шансів», що Росія приєднається до G7.

До «Групи семи» входять США, Канада, Франція, Італія, Німеччина, Японія, Велика Британія. Росія не бере участі в зустрічах «Групи семи» після анексії українського Криму в 2014 році.