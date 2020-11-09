Більше, ніж просто спостерігач: Україна полегшено зітхнула після результатів виборів США

Як відреагувала на результати президентських виборів у Сполучених Штатах Україна, що була водночас стороннім спостерігачем і учасником історії протистояння між двома кандидатами – Дональдом Трампом та Джо Байденом?

За київським часом було близько 18:30, субота, коли американські медіа почали говорити, що на президентських перегонах у Сполучених Штатах лідирує Джо Байден. Вже незабаром після цього президент України Володимир Зеленський привітав Байдена та обрану ним на посаду віцепрезидента Камалу Гарріс, висловивши сподівання на «оптимістичне майбутнє стратегічного партнерства» зі США.

Привітав також колишній президент України Петро Порошенко. Він написав у твіттері, що Україні дуже пощастило, що главою США стане людина, настільки обізнана в українських питаннях.

Не лише Порошенко, але й багато інших політичних лідерів, громадських активістів та пересічних громадян в Україні сприйняли новини з полегшенням.

Джо Байден був людиною в команді експрезидента США Барака Обами, яка найглибше занурювалась в українські питання. Тож не дивно, що в Києві про нього гарно пам'ятають.

Він шість разів відвідував Україну як віцепрезидент, п'ять із яких – починаючи з 2014 року, коли Росія анексувала Крим і на сході України розквіт сепаратизм. Байден одного разу навіть пожартував, що в той період він частіше спілкувався телефоном із тодішнім українським президентом Петром Порошенком, аніж зі своєю дружиною.

Окрім того, Джо Байден – це не Дональд Трамп, який з хорошого сказав про Україну за весь час лише кілька слів і хто мимоволі зробив Київ учасником суду про власний імпічмент.

За керівництва Дональда Трампа Сполучені Штати немов відійшли в тінь зі світової політичної сцени. Тож коли стало очевидно, що він не матиме другої каденції, українці зраділи. І тепер сподіваються, що наступний президент активно сприятиме вирішенню двох ключових українських проблем: боротьбі з корупцією і боротьбі з Росією, яка не припиняє підтримувати сепаратистів на українському сході.

Справа про імпічмент Трампу

Останні роки Україна мимоволі долучалась до протистояння Заходу та Росії. Коли, зрештою, опинилась і в епіцентрі американської політики через телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у липні 2019 року. Тоді перший попросив другого розслідувати справи сина Байдена в великій українській газовидобувній групі Burisma. Ця розмова згодом стане ключовим аргументом проти Трампа у справі про його імпічмент.

Справа зосередиться на закидах, що тодішній президент США Дональд Трамп «використав офіційну владу для тиску» на український уряд, аби «втрутитись в американські вибори для власного політичного зиску».

Оголосити імпічмент, попри тривалі слухання, не вдалось – забракло голосів республіканців. 5 лютого 2020 року Сенат США офіційно не підтримав цю пропозицію. Проте це не поклало край обговоренням. І протягом усіх передвиборчих перегонів ще неодноразово піднімалось питання не лише етичності Трампа, але й наскільки коректними були дії Байдена та його сина.

Київ же під час цих слухань дізнався, що про Україну насправді думає Трамп. «Вони всі корумповані, вони всі жахливі люди», – колишній представник Держдепартаменту щодо України Курт Волкер підтвердив під присягою, що це справжні слова Дональда Трампа, сказані під час обговорення ідеї запросити новообраного президента України Володимира Зеленського до США.

Такі заяви Трампа лише посилили тривогу українців, адже щодо Росії американський президент висловлювався значно стриманіше. Часто здавалось, йому навіть складно публічно висловити щось критичне в бік Кремля. І це враховуючи, що весь світ визнав незаконність дій президента Росії Володимира Путіна щодо України, а також втручання росіян в американські вибори.

Тоді ж Сполучені Штати «почали втрачати політичні важелі впливу на Україну», сказала Дарія Каленюк, виконавчий директор «Центру протидії корупції» у Києві.

І раптом «почало здаватись, що ми більше не є стратегічним партнером США», додала вона. В Україні не було офіційного посла після термінового відкликання Марі Йованович понад рік, тож «проросійські політсили та олігархічні групи почали використовувати фейки і пропаганду проти американських дипломатів. А найвище американське керівництво сприймало їх за правду. І це ослаблювало відносини України зі США, додала Каленюк.

Ставлення Трампа і випади в бік України під час слухань про імпічмент здивували і Альону Гетьманчук, директорку центру «Нова Європа».

«Ми думали, в переклад закралась помилка або ж фрази було вирвано з контексту. Ми ніколи не чули такого від політичного лідера іншої держави, за винятком Путіна», – сказала Гетьманчук.

Водночас вона зазначила, що це не знизило рівень підтримки Сполученими Штатами України. Трамп схвалив надання Києву летального озброєння, на відміну від Обами. Держдепартамент США ухвалив Кримську декларацію в 2018 році, додала вона. Та ще й США допомогли Україні стати партнером НАТО з розширеними можливостями.

На що чекати Україні від Байдена?

Що ж Україна очікує від президентства Байдена? Точно не ослаблення санкцій щодо Росії чи підтримки «Північного потоку-2». Позиція Байдена в цих питаннях категорична.

«Американські відомства зберігали політику США щодо України послідовною. Проте залишався страх, що за другої каденції Дональда Трампа Україну перетворять на предмет торгу в обмін на відновлення відносин із Росією», – зазначив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

Олексій Гарань, професор політології НаУКМА, науковий директор фонду «Демініціативи», припускає, що такого очевидного контрасту у ставленні до України та діях щодо неї, як це було в правлінні Трампа, за наступного президента не буде. У цьому сенсі Байден буде більш стабільним та прогнозованим, каже він. Адже він дійсно глибоко знає українські питання: які реформи потрібні, як вони мають працювати і який ефект мати, каже Гарань. А от «відбілювання Путіна», як це відбувалось за Трампа, чи перезавантаження відносин із Росією не буде, упевнений експерт.

Із цим згоден і Олексій Мельник. Він каже: Трамп називає Росію супротивником і загрозою, тож навряд адміністрація Байдена матиме хоч якісь ілюзії щодо Кремля. Сполучені Штати і Україна мають «спільного ворога», додав він.

І все ж, Україна не на 100% «пробайденівська», апелює Гетьманчук. Багато громадян пам'ятають, наскільки «м'яким був Обама щодо Росії під час анексії Криму», каже вона. А також – як демократ Обама відмовлявся надати Києву летальне озброєння, говорить Гетьманчук.

Багато важитиме те, кого Джо Байден поставить на ключові посади в Держдепартаменті, Пентагоні й інших безпекових відомствах, говорять експерти.

Домашні завдання для України

Джо Байден очолить США в період, коли багато хто взагалі починає сумніватись у здатності України побороти корупцію. І вплив США на адміністрацію Зеленського, підштовхування до важливих реформ – на вагу золота, каже інвестиційний банкір Сергій Фурса.

«Думаю, Байден приділятиме більше уваги Україні, проте в Зеленського ще багато домашніх завдань», – каже Фурса.

А Каленюк висловлює сподівання, що США за Байдена допоможуть Україні зменшити фінансовий вплив із боку Росії.

Ще один важливий аспект – відносини Байдена і Зеленського. Вони ще ніколи не зустрічались, проте український президент із обережністю ставиться до західних лідерів після справи про імпічмент, каже Гетьманчук. Проте Україна та США, можна сказати, приречені на тісне стратегічне партнерство, резюмує вона.