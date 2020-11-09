Як віцепрезидент Байден був в Україні 6 разів. Якою буде його політика щодо Києва тепер?

Річард Ніксон і Джордж Буш-старший були двома президентами США, які відвідували ще радянський Київ. За часів незалежності Білл Клінтон побував в Україні тричі, а Джордж Буш-молодший відвідав Київ один раз.

Барак Обама та Дональд Трамп не були в Україні жодного разу. Водночас в адміністрації Обами Джо Байден як віцепрезидент побував в Україні 6 разів: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го. Він зустрічався із українськими президентами й політиками Віктором Ющенко, Віктором Януковичем, Юлією Тимошенко, Арсеном Яценюком та Петром Порошенком. Якої політики він планує дотримуватись надалі?

«Спершу я зроблю Україну пріоритетом американської зовнішньої політики, – йдеться у статті Council on Foreign Relations від серпня 2019 року, де висуванці у кандидати в президенти від Демократичної партії відповіли на запитання із їхньої майбутньої закордонної політики у разі перемоги на виборах. – У питанні оборони я надам більше безпекової допомоги – враховуючи зброю, – щоб посилити здатність України захищатися. Я також розширю успішні місії із підготовки українських Збройних сил, запроваджених за часу адміністрації Обами-Байдена.

В економічній площині я працюватиму на те, щоб збільшити прямі західні інвестиції і підтримку задля української енергетичної незалежності від Росії, особливо якщо «Північний потік-2» буде побудований протягом наступного року, бо цей проєкт значно загрожує доступу України до російського газу.

Я також переконаюсь, щоб уся підтримка США Україні суворо залежала від антикорупційних реформ, враховуючи призначення справді незалежних антикорупційних прокурорів та судів.

Зрештою, я забезпечу значно більшу дипломатичну роль США – разом з Францією та Німеччиною – у переговорах із Росією. Водночас, щоб дипломатія працювала, нам потрібно мати сильніші важелі впливу на Москву, а це означає більше роботи і з нашими європейськими партнерами і союзниками, щоб переконатись, що Росія платить більшу ціну за триваючу війну в Україні. Наша стратегічна мета – підтримати поступ демократичної, об'єднаної, суверенної України й змусити Кремль платити ціну за його невпинні атаки на міжнародний порядок».

Україна стала темою для обговорення під час других телевізійних дебатів між Дональдом Трампом і Джо Байденом.