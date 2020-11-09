Число світових лідерів, які вітають Байдена як нового президента США, росте. У списку – Ізраїль і Саудівська Аравія

Лідери Ізраїлю і Саудівської Аравії додали свої імена в список світових лідерів, хто привітав обраного президента США Джо Байдена з перемогою. Хоча обрання Байдена стратегічно невигідне Ізраїлю прем’єр-міністра Біньямін Нетаньягу у твітері 8 листопада адресував свої вітання Байдену і обраній віцепрезидентці Камалі Гарріс.

«Джо, у нас були давні і теплі особисті стосунки протягом майже 40 років, і я знаю тебе як великого друга Ізраїлю. Я з нетерпінням чекаю спільної роботи з вами обома для подальшого зміцнення особливого союзу між США та Ізраїлем», – звернувся Нетаньягу.

Нетаньягу – вірний союзник президента Дональда Трампа, якого він раніше називав найпотужнішим союзником Ізраїлю в Білому домі. Він також подякував Трампу за кілька кроків, які, за словами Нетаньягу, просували інтереси Ізраїлю, включаючи «протистояння Ірану».

Саудівська Аравія також привітала Байдена через короля Салмана бін Абдель Азіза і фактичного лідера країни, наслідного принца Мохаммеда бін Салмана, який втім підтримує тісні стосунки з Трампом.

«Король Салман високо оцінив вагомі історичні та близькі відносини між двома дружніми країнами і їхніми народами, які кожен прагне зміцнювати і розвивати на всіх рівнях», – повідомило державне інформаційне агентство SPA.

Саудівська Аравія була останньою країною Перської затоки, яка привітала Байдена. Останній заявив, що перегляне відносини з королівством.

Китай також не поспішав реагувати на обрання Байдена, але 9 листопада китайські державні ЗМІ опублікували статті, в яких йдеться, що подальші відносини зі США можуть бути відновлені до стану більшої передбачуваності, в тому числі в питаннях торгівлі. Державна газета Global Times написала на своїх шпальтах, що Пекін повинен якомога ретельніше взаємодіяти з командою Байдена, визнаючи малоймовірність того, що США послаблять тиск на Китай у низці питань, зокрема щодо Гонконгу.

Напруженість між США і Китаєм посилилася за президентства Трампа, особливо в галузях торгівлі, безпеки технологій і щодо коронавірусу, який зародився у Китаї.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що почекає, поки всі юридичні проблеми будуть вирішені, в той час як найсильніший союзник Трампа в Південній Америці, президент Бразилії Жаїр Болсонару, поки не зробив жодних офіційних коментарів.

Президент Росії Володимир Путін привітань поки не озвучив. Очікується, що Байден займе жорсткішу, аніж Трамп, позицію щодо Кремля в питаннях дотримання прав людини і зовнішньої політики.

Раніше привітання надіслали лідери Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та інших європейських країн, а також Австралії, Канади, Індії, Індонезії, Японії і Південної Кореї. Україна також привітала обрання Джо Байдена.