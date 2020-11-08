Що світові лідери говорять про перемогу Байдена і Гарріс

Хоча офіційні результати виборів президента США не будуть оголошені до 6 січня, провідні американські ЗМІ, посилаючись на триваючий підрахунок голосів, оголосили новообраним президентом Джо Байдена. Віце-президенткою США стане сенаторка Камала Гарріс.

Незважаючи на те, що результати голосування все ще не оголошені офіційно, а чинний президент Дональд Трамп не визнав поразки, деякі світові лідери вже привітали Байдена з перемогою. Інші поки мовчать або ж коментують сам процес виборів у США.

Президент України Володимир Зеленський привітав новообраних президента і віце-президенку, додавши, що Україна налаштована оптимістично з приводу майбутнього стратегічного партнерства зі США. (У 2019 Зеленський опинився в центрі американського політичного скандалу. Демократи, які ініціювали процедуру імпічменту Трампа, запевняли, що під час розмови двох президентів Трамп шантажував Зеленського, змушуючи Україну відкрити кримінальне провадження щодо сина Байдена. Але Зеленський тиск на свою адресу весь час заперечував.)

У Білорусі, де зі серпня місяця йдуть протести проти Олександра Лукашенка, він зробив заяву про підрахунок голосів у США, сказавши, що там «порушено все, навіть внутрішнє законодавство». «Ви подивіться, що твориться з цими виборами. Це ж позорище, знущання над цією демократією», – сказав Лукашенко. (П’ятого листопада офіційно закінчився термін повноважень Лукашенка в якості президента країни – його остання інавгурація відбулася 5 листопада 2015 року. Вибори президента Білорусі, які пройшли 9 серпня, не визнали США, Євросоюз і ОБСЄ. У Європарламенті заявили, що саме 5 листопада разом із закінченням п'ятої каденції Лукашенка, він втрачає свою легітимність.)

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі привітала новообраного президента в твітері, заявивши, що «Грузії, Кавказу та світові потрібна вільна, сильна і демократична Америка».

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв також привітав Байдена в твітері. Він сподівається на «плідну співпрацю між двома країнами в царинах, що становлять взаємний інтерес».

Токаєв поки єдиний із лідерів країн Центральної Азії, який привітав Байдена.

Один із перших західних лідерів, який привітав Байдена, – прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він сподівається продовжити розвивати «унікальні відносини» США і Канади.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху привітав Байдена і Гарріс, заявивши, що підтримує «теплі близькі стосунки з Джо майже 40 років» і знає політика як «близького друга Ізраїлю». (Під час президентства Трампа в травні 2018 року Вашингтон офіційно відкрив своє посольство в Ізраїлі в Єрусалимі, перенісши його з Тель-Авіва. Таким чином вони підкреслили статус цього міста як столиці Ізраїлю.)

Президент Венесуели Ніколас Мадуро опублікував у твітері фото Байдена і Гарріс, заявивши, що його країна «завжди готова до діалогу і взаєморозуміння з народом і урядом Сполучених Штатів».

Президент Ірану Хасан Роугані висловив надію, що нова адміністрація США буде дотримуватися законів і виконувати свої зобов’язання, зробивши висновки після трьох років «економічного тероризму» Білого дому стосовно Ірану. (У 2018 році США в односторонньому порядку вийшли з угоди про припинення ядерної програми Ірану в обмін на пом’якшення міжнародних санкцій, звинувативши Іран в порушенні угоди).

Байдена і Гарріс привітав президент Франції Емманюель Макрон. «Давайте працювати разом», – твітнув він.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав Байдена з обранням президентом, а Гарріс – із історичним досягненням (вона стала першою жінкою віце-президенткою США, першою чорношкірою віце-президенткою і першою віце-президенткою з Південної Азії).

Перемогу Гарріс окремо відзначив і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. «Ваш успіх не просто проклав новий шлях, а й став предметом величезною гордості для ваших chittis [«тітки» у перекладі з однієї з офіційних мов Індії, тамільської. В одній зі своїх промов Гарріс використовувала це слово, говорячи про свою сім'ю – ред.] і всіх американців індійського походження», – твітнув Моді.

Байдена і Гарріс також привітали канцлерка Німеччини Ангела Меркель, генсекретар НАТО Йенс Столтенберг, прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кро, австралійський прем'єр-міністр Скотт Моррісон, прем'єр-міністерка Нової Зеландіі Джасіна Ардерн, король Йорданії Абдалла II, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, прем'єр-міністр Ямайки Ендрю Голнесс (батько Гарріс родом із Ямайки), прем'єр-міністр Ірландії Мікал Мартін, президент Колумбії Іван Дюку і інші.

Президент Росії Володимир Путін поки що не прокоментував результатів виборів у США.

На цей час досі не завершений підрахунок у кількох штатах, що мали вирішальне значення, через необхідність рахувати значно більші цього року через коронавірусну пандемію кількості голосів виборців, надісланих поштою, – зокрема таких, як Джорджія (де невелику перевагу теж має Байден) чи Північна Кароліна (де перед веде Трамп). За оцінками, Байден може отримати врешті понад 300 голосів виборників.

Дональд Трамп після оголошення про його поразку відмовився визнавати її. Він заявив, що вибори «ще далеко не закінчені» і що він буде оскаржувати їхні результати в судах.

Він намагається зірвати підрахунок у тих місцях, де він іде йому не на користь, або домогтися перерахунку через суди. Він багато разів заявляв про різноманітні порушення, але жодного разу не наводив ніяких доказів. За повідомленнями, реальні випадки таких можливих порушень, наразі не відомі. В кількох штатах суди вже відмовили Трампові, але його юридична команда продовжує ці намагання.

Трамп, усвідомлюючи реальність програшу, раніше вже кілька разів виступав із безпідставними твердженнями нібито про шахрайства й порушення на виборах, хоча ніяких підтверджень не наводив. Соціальні мережі позначають такі його дописи як такі, що вводять в оману, в одному з випадків кілька телевізійних мереж перервали пряму трансляцію виступу Трампа, коли він став виступати з такими твердженнями.

Через такий брак реальних доказів порушень деякі юридичні експерти вважають, що позови кампанії Трампа врешті не вплинуть на результат виборів.

Джо Байден буде інавгурований як 46-й президент США 20 січня 2021 року, після того, як усі штати офіційно підтвердять результати голосування в них і юридичні намагання Трампа, як очікують, не зможуть перешкодити встановити його перемогу, яку відтак затвердить колегія виборників.