США: Байден переміг у Пенсильванії і отримав більше ніж 270 необхідних для обрання голосів виборників – ЗМІ

За повідомленням засобів інформації у США, дані підрахунку голосів із одного з вирішальних штатів, Пенсильванії, підтвердили перемогу там демократа Джо Байдена, який таким чином отримує вже принаймні 273 голоси виборників – більше, ніж 270, мінімально необхідних для обрання наступним президентом США.

У США, де результат голосування оголошують авторитетні засоби інформації, а не якийсь офіційний орган, із заявою про перемогу Байдена виступили об 11.30 східного стандартного часу США (18.30 за Києвом) американське агентство Assocoated Press і ще низка ЗМІ.

Повідомлення викликало радість прихильників Байдена, які вийшли на вулиці столиці Вашингтону й інших міст із радісними вигуками.

Крім того, на цей час деякі ЗМІ вже віддали Байденові перемогу і в штаті Аризона, який дає ще 11 голосів виборників.

Також іще триває підрахунок у кількох штатах, що мали вирішальне значення, через необхідність рахувати значно більші цього року через коронавірусну пандемію кількості голосів виборців, надісланих поштою, – таких, як Невада і Джорджія (де невелику перевагу теж має Байден) чи Північна Кароліна (де перед веде його суперник-республіканець, чинний президент Дональд Трамп).

Трамп має наразі 214 голосів виборників і може додати собі ще 15 від Північної Кароліни і 3 від Аляски.

Але він відмовляється визнавати свою поразку і востаннє буквально за годину до повідомлення про перемогу Байдена знову твердив у твітері про свою «перемогу з великим відривом». Соцмережа позначила цей і інші його дописи на цю тему як безпідставні чи взагалі закрила їх від огляду як суперечливі й такі, що можуть вводити в оману щодо виборчого процесу.

Байден дотепер утримувався від тверджень про свою перемогу як нібито про доконаний факт, як то вже кілька разів робив Трамп, і говорив лише, що «збирається перемогти».

За загальнодержавними результатами підрахунку голосів на цей час, Байден перемагає Трампа з рекордним відривом – більш ніж на 4 мільйони голосів. Але через двоетапну систему виборів президента у США він має в першу чергу здобути голоси принаймні 270 з загалом 538 членів колегії виборників від окремих штатів. За оцінками, Байден може отримати врешті понад 300 голосів виборників.

Трамп намагається зірвати підрахунок у тих місцях, де він іде йому не на користь, або домогтися перерахунку через суди. В кількох штатах суди вже відмовили йому, але його юридична команда продовжує ці намагання.

У штаті Джорджія, де позиції обох кандидатів досить близькі (Байден незначно випереджає Трампа), законодавство штату припускає перерахунок голосів, якщо врешті різниця складе менш ніж 0,5 відсотка.

І в очікуванні на ініційовані Трампом судові процеси команди обох кандидатів уже оголосили серед своїх прихильників збір коштів на покриття очікуваних судових витрат. У Трампа, за повідомленнями, збираються зібрати на це 60 мільйонів доларів. Головний юридичний радник його кампанії Матт Морґан повторює, що «вибори ще не закінчені».

Трамп, усвідомлюючи реальність програшу, раніше вже кілька разів виступав із безпідставними твердженнями нібито про шахрайства й порушення на виборах, хоча ніяких підтверджень не наводив. Соціальні мережі позначають такі його дописи як такі, що вводять в оману, в одному з випадків кілька телевізійних мереж перервали пряму трансляцію виступу Трампа, коли він став виступати з такими твердженнями.

Через такий брак реальних доказів порушень деякі юридичні експерти вважають, що позови кампанії Трампа врешті не вплинуть на результат виборів.

Інавгурація Джо Байдена як 46-го президента США має відбутися 20 січня 2021 року.