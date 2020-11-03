Як американці обирають президента? Коротко про головне

Президентські вибори у Сполучених Штатах Америки відбуваються раз на чотири роки і викликають великий інтерес за кордоном, адже президент США керує найвпливовішою країною у світі. Від його дій залежать питання війни і миру, міжнародної торгівлі, змін клімату, і, як виявили у світі протягом цього року, протидії світовій пандемії коронавірусу.

Вибори президента у США відрізняються від виборів лідера країни в інших демократичних державах через наявність колегії виборників. Що це таке, чому це важливо, як це впливає на перебіг виборів та їхній результат?

Коротко про головне.

Хто і кого може обирати?

З кандидатами на президента – просто, до них лише 3 вимоги – бути народженим у США, мати більше, ніж 35 років, і прожити в Америці не менше 14 років.

До виборців, на перший погляд, також вимоги нескладні – виборцеві має бути 18 і більше, і він, або вона, мають мати американське громадянство. Давно минули ті часи, коли голосувати могли лише чоловіки, а за право голосувати потрібно було платити. Але й зараз вимога пред’явити посвідчення особи може відіграти роль майнового цензу. У США не обов’язково мати паспорт – достатньо посвідчення водія, але у бідніших громадян може не бути і його.

Коли і як проводять вибори?

У вівторок. Вибори президента США завжди проходять першого вівторка після першого понеділка листопада. Цього року ­– 3 листопада.

Але не всі американці, особливо в наш коронавірусний час, хочуть особисто прийти на дільниці. Американське законодавство на рівні окремих штатів уможливлює дострокове дистанційне голосування.

На минулих виборах, у 2016 році, 2/3 зі 136,5 мільйонів американських виборців проголосували достроково. Цього року станом на неділю, 1 листопада, проголосували вже понад 93 мільйони американців, із 239 247 182 зареєстрованих виборців. На підставі того, що проголосували вже понад 2/3 від явки на попередніх виборах, оглядачі очікують, що кількість виборців, які візьмуть участь у голосуванні цього року, може бути рекордною. Дехто прогнозує 65% участь, тобто близько 150 мільйонів виборців віддадуть голос за свого кандидата.

Чому кандидатів тільки два і чим вони відрізняються?

Історично склалося так, що у політичній системі США домінують лише дві партії – консервативні республіканці – їхній колір червоний, а символ – слон, та демократи – ліберальна партія, яка асоціюється з синім кольором, а їхній символ – осел.

Нинішній президент Дональд Трамп, який балотується на другий термін – представник республіканців. Його суперник – демократ Джо Байден – колишній віцепрезидент в уряді Барака Обами.

Обом чоловікам за 70 – Трампу виповнилося 73, а 78-річний Байден може стати найстарішим президентом в історії США, який іде на перший термін.

Республіканська партія також відома як GOP, або Велика стара партія, виступає за нижчі податки, права на володіння зброєю та жорсткіші обмеження імміграції. Республіканців підтримують переважно в сільських районах Америки, а серед найяскравіших колишніх президентів-республіканців – обидва Джорджі Буші, Рональд Рейган та Річард Ніксон.

Демократів більше цікавлять громадянські права, імміграція та зміна клімату. На їхню думку, уряд повинен відігравати більшу роль у житті людей, наприклад, надавати медичне страхування, оплачуючи його з податків, як у більшості країн Європи. Підтримка партії, як правило, посилюється в міських районах Америки. Серед колишніх президентів-демократів – Джон Кеннеді, Білл Клінтон та Барак Обама.

Як визначають переможця?

Особливістю президентських виборів у США є те, що переможець – не завжди той, хто отримав більшість голосів. Приміром, у 2016 році Гілларі Клінтон набрала майже на три мільйони голосів більше, ніж Дональд Трамп, але все-таки програла. Тому так важливо, як проголосує той чи інший штат. Адже кандидати змагаються не так за голоси самих виборців, як за голоси виборників – представників штатів, які голосуватимуть безпосередньо за кандидата.

За Конституцією США, президента обирає колегія виборників, до якої кожен штат делегує членів, залежно від кількості населення штату.

Загалом, у колегії 538 виборників з усіх штатів. Щоб перемогти, кандидату в президенти потрібна підтримка 270 з них – тобто половина плюс один голос. Тому, коли громадяни йдуть на дільниці, вони насправді голосують не за президента, а за виборника, який від їхнього імені підтримає того чи іншого кандидата.

Наприклад, густонаселена Каліфорнія має 55 виборників, а такий штат, як Вайомінг – лише 3. Більшість штатів мають свої електоральні переваги –Штат Нью-Йорк, наприклад, чи Каліфорнія, переважно голосують за демократів, штати всередині країни – за республіканців. Є і «штати-гойдалки», де немає виразної більшості прихильників однієї з партій. Наприклад, у Флориді голосують то за одних, то за інших, а оскільки вона має стільки ж виборників, скільки і Нью-Йорк – по 29, то ми бачимо, що на кожних виборах за цей штат точиться запекла боротьба. Адже «переможець забирає все» – тобто кандидат, що набрав більшість голосів у штаті, отримує підтримку всіх виборників від цього штату. Така система діє в усіх штатах, окрім двох.

Кого ще обирають на цих виборах?

Крім президента, 3 листопада американці також обиратимуть нових членів конгресу. Демократи контролюють нижню палату – представників, а республіканці мають більшість у сенаті, верхній палаті. Якщо якійсь із партій вдасться здобути більшість в обох палатах, вона зможе блокувати або відтягувати реалізацію планів президента з ішної партії.

Боротьба точиться за усі 435 місць в палаті представників і за 33 крісла в сенаті.

Коли будуть результати?

Переважно, хто переміг, стає зрозумілим вже до ранку наступного дня після виборів. Хоча зазвичай підрахунок голосів триває лише кілька днів, бувають спірні питання, на вирішення яких можна чекати і кілька тижнів. Так було у 2000 році, коли через процедурні та судові позови у Флориді американцям довелося чекати до середини грудня, щоб дізнатися, хто ж буде їхнім президентом. Ним став тоді Джордж Буш.

Коли переможець заступає на посаду?

За традицією, урочиста церемонія присяги і вступу на посаду президента США відбувається 20 січня. До того часу новообраний президент має призначати міністрів кабінету та скласти плани роботи. Переважно члени кабінету змінюються навіть тоді, коли президент залишається на другий термін.

Урочистості проводять публічно на сходах будівлі Капітолію – Конгресу США – у Вашингтоні. І лише після церемонії інавгурації новий президент вирушає до Білого дому, що є і місцем роботи, і місцем проживання президентів США з 1800 року.