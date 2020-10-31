Хакерські напади на президентські вибори у США – чиї кампанії атакують Росія, Іран та Китай

Американська розвідка та дослідники великих інтернет-компаній США заявляють про спроби хакерів з різних країн проводити напади на президентські вибори 2020 року. Зокрема, атакують виборчі штаби кандидатів у президенти США від обох партій, Дональда Трампа та Джо Байдена. Такими були найбільші хакерські атаки у США, про які повідомлялось впродовж цієї кампанії.

РОСІЯ

– Атака на комп'ютери Демократичної партії у Каліфорнії та Індіані. Про напад першим повідомив Reuters з посиланням на поінформовані джерела.

Група російських хакерів Fancy Bear атакувала електронні адреси Демократичної партії у Каліфорнії та Індіані, а також впливові аналітичні центри у Вашингтоні та Нью-Йорку, пише агентство. За даними корпорації Майкрософт, їхніми мішенями стало понад 200 організацій.

За результатами низки досліджень у США, групу Fancy Bear контролює російська військова розвідка. Саме хакерів цієї групи у 2016 році звинувачували у втручанні в американські вибори, коли вони отримали доступ до переписки виборчого штабу Гілларі Клінтон.

Москва відкидає звинувачення у хакерстві, а заяви про зв'язки Fancy Bear з російськими державними структурами називає «фейковими новинами».

– Спроби росіян налаштувати громадян США один проти одного в соціальних мережах.

Впродовж цієї виборчої кампанії у США Facebook та Twitter неодноразово оголошували про розкриття іноземних операцій, спрямованих на поляризацію настроїв серед американських громадян, пише Reuters.

Зокрема, був видалений фейковий новинний сайт лівого спрямування, запущений в Росії, який критикував демократичного кандидата Байдена. Пізніше видання Reuters виявило подібний вебсайт, що працював на американську аудиторію, але був правого спрямування.

Агентство США з кібербезпеки та безпеки інфраструктури спільно та ФБР оприлюднили заяву, що російські хакери «проводять кампанію проти широкого кола цілей у США». Вони, серед іншого, не виключають, що росіяни шукають можливість потрапити в американські комп‘ютерні мережі, щоб у майбутньому викрадати і «вкидувати» в пресу документи, і таким чином впливати на політичні процеси в США.

ІРАН

– Атака на виборців у Флориді та в інших місцях.

За даними джерел серед американських посадовців, група хакерів з Ірану надіслала тисячі повідомлень з погрозами виборцям кількох американських штатів, зокрема Флориди.

Видання Reuters, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що відповідальність за ці атаки поклали на Іран, тому що хакери у деяких повідомленнях припустились редакторської помилки на відео, яке було прикріплене до електронного листа.

– Іранські хакери зламали базу даних виборців принаймні в одному штаті.

Як повідомили у спільній заяві ФБР та Агентство з питань комп'ютерної та інфраструктурної безпеки (CISA), провокаційне відео, яке було направлене багатьом американським виборцям, підготували хакери з Ірану.

Відео розіслали від імені праворадикальної організації, що підтримує Дональда Трампа. На ньому показано, як можна зламати бази даних виборців.

За даними ФБР та CISA, зловмисники “успішно отримали доступ до баз даних виборців як мінімум в одному штаті”. Який саме штат, не уточнили, втім на відео було видно дані виборців Аляски.

– Хакери з Ірану у 2019 році не змогли зламати комп'ютери кампанії Трампа.

У жовтні минулого року компанія Microsoft попередила, що іранські хакери з угруповання Phosphorous за кілька тижнів здійснили понад 2700 атак на високопоставлених осіб у США, з метою вплинути на хід президентських виборів.

Зокрема, компанія повідомила, що ці хакери безуспішно атакували одну з президентських кампаній. Видання Reuters пізніше визначило, що це була кампанія президента Трампа.

КИТАЙ

– Хакери з Китаю атакували соратників Байдена.

У вересні компанія Microsoft презентувала найбільш детальну передвиборчу інформацію про те, як іноземні хакери намагалися шпигувати за голосуванням у США.

У дослідженні мовиться, що хакери з Китаю спрямовували свою діяльність на людей, пов'язаних з організацією «Джо Байден за президентську кампанію». Microsoft також детально описала подібну діяльність російських та іранських хакерів.

– «Китай розширює свою кампанію впливу», – заявив представник Білого дому.

Хакери, пов’язані з китайським урядом, здійснюють напади на американську виборчу інфраструктуру напередодні президентських виборів. Про це у серпні цього року заявив радник Білого дому з національної безпеки Роберт О’Браєн. Втім прямо він не звинуватив Китай у хакерських атаках на виборчі системи.

Іран та Китай неодноразово відкидали звинувачення у здійсненні кібернападів на американські компанії, політиків чи урядові відомства.