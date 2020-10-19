Шістьом офіцерам ГРУ висунули звинувачення через поширення комп’ютерного вірусу NotPetya

Федеральне велике журі США 15 жовтня оголосило обвинувачення шістьом російським офіцерам розвідки, які стоять за поширенням вірусу NotPetya у 2017 році. Про це 19 жовтня повідомили у Міністерстві юстиції США.

Зазначається, що всі обвинувачені є жителями та громадянами Росії та «офіцерами підрозділу 74455 Головного розвідувального управління Росії (ГРУ)».

Зазначається, що вказані хакери ГРУ та їхні спільники брали участь у комп’ютерних зломах та атаках, спрямованих на підтримку зусиль російського уряду з дестабілізації ситуації в Україні, а також під час виборів у Франції. Серед інших завдань – заходи у відповідь на спроби притягнути Росію до відповідальності за застосування «Новачка» на чужій території, а також Зимові Олімпійські ігри у Пекіні 2018 року після дискваліфікації Національного олімпійського комітету, через підтримку Росією вживання допінгу її спортсменами.

«У цих комп’ютерних атаках використовувалися одні з найбільш руйнівних шкідливих програм у світі на сьогоднішній день», – мовиться у повідомленні Мін’юсту США.

Згідно з обвинувальним висновком, починаючи з листопада 2015 року і приблизно до жовтня 2019 року обвинувачені і їхні спільники поширювали шкідливе програмне забезпечення і вдавалися до інших підривних дій для здобуття стратегічної вигоди Росії шляхом несанкціонованого доступу до комп’ютерів.

Звинувачення висунули Юрію Андрієнку, Сергію Детістову, Павлу Фролову, Анатолію Ковальову, Артему Очиченку та Петру Пліскуну. Кожного з них обвинувачують за сімома пунктами: змова з метою проведення комп’ютерного шахрайства та зловживань, змова з метою здійснення шахрайства з використанням електронних засобів, шахрайство з використанням електронних засобів, пошкодження захищених комп’ютерів і крадіжка особистих даних при обтяжуючих обставинах.