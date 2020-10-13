МЗС Норвегії звинувачує Росію в серпневій кібератаці на парламент

Росія несе відповідальність за злам пошти Стортіґу (норвезького парламенту) – таку заяву міністерки закордонних справ країни Іне Еріксен Сорейде оприлюднило МЗС Норвегії 13 жовтня.

В дипломатичній установі уточнили, що Стортіґ виявив кібератаку 24 серпня.

«Це дуже серйозний інцидент, який впливає на нашу найбільш важливу демократичну інституцію. Безпекові та розвідувальні служби тісно співпрацюють у цій справі на національному рівні. Судячи з інформації, яку має уряд, ми вважаємо, що Росія відповідальна за ці дії», – цитує МЗС Сорейде.

Як зазначають у міністерстві, розслідування інциденту курує Норвезький об’єднаний центр кіберкоординації. МЗС вказує на дедалі ширше застосування цифрових інструментів, яке означає, що загрози безпеці також зміщуються в цифрову площину.

«Уряд продовжує докладати зусиль для зміцнення національної кібер безпеки та розширення міжнародної співпраці в цьому полі. Бізнеси, організації та приватні особи мають долучатися до превентивних заходів, аби запобігти прогалинам у цифровій безпеці», – йдеться в заяві відомства.

МЗС Росії наразі не коментувало публічно цю заяву.

1 вересня парламент Норвегії повідомив, що став ціллю «значної» кібератаки впродовж тижня перед тим. Були зламані електронні пошти кількох депутатів та співробітників парламенту.