Росія висилає двох болгарських дипломатів у відповідь на аналогічні дії Софії

Росія заявляє, що висилає двох болгарських дипломатів майже через три тижні після того, як двом співробітникам російського посольства в Софії, звинуваченим у військовому шпигунстві, було наказано покинути країну.

Назвавши дії Болгарії минулого місяця необґрунтованими, МЗС Росії заявило, що 12 жовтня вони викликали посла Болгарії Атанаса Хрістіна, щоб повідомити йому, що два дипломати, які перебувають у Москві, були оголошені «персонами нон грата».

Болгарська влада оголосила двох російських дипломатів персонами нон грата 23 вересня після того, як державна прокуратура порушила проти них справу. Проти підозрюваних не можна було відкрити кримінальну справу, оскільки вони володіють дипломатичним імунітетом.

Болгарія – член НАТО і Європейського союзу, у неї в цілому хороші відносини з Росією, яка постачає їй більшу частину енергії.