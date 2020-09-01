Парламент Норвегії заявляє, що став ціллю «значної» кібератаки впродовж останнього тижня. Електронні пошти кількох обранців та співробітників парламенту були зламані. Особи хакерів наразі не встановлені.

«Це була значна атака», – заявила головний адміністратор парламенту Маріан Андреассен 1 вересня.

Речник головної опозиційної Робітничої партії повідомив суспільному мовнику NRK, що постраждали кілька членів та співробітників.

Для протидії кібернападу залучили Норвезьку службу національної безпеки. Там заявили, що працювали впродовж кількох днів.

Андреассен розповіла, що спроби зупинити атаку мали «негайний ефект».