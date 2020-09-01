Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
01 вересня 2020, Київ 20:12
Новини | Міжнародні

Парламент Норвегії заявляє, що став ціллю «значної» кібератаки

Речник головної опозиційної Робітничої партії повідомив, що внаслідок кібернападу постраждали кілька членів та співробітників партії

Парламент Норвегії заявляє, що став ціллю «значної» кібератаки впродовж останнього тижня. Електронні пошти кількох обранців та співробітників парламенту були зламані. Особи хакерів наразі не встановлені.

«Це була значна атака», – заявила головний адміністратор парламенту Маріан Андреассен 1 вересня.

Речник головної опозиційної Робітничої партії повідомив суспільному мовнику NRK, що постраждали кілька членів та співробітників.

Для протидії кібернападу залучили Норвезьку службу національної безпеки. Там заявили, що працювали впродовж кількох днів.

Андреассен розповіла, що спроби зупинити атаку мали «негайний ефект».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG