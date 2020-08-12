Держслужба спецзв’язку повідомила про кібератаки на сайт ОП

З 5 по 11 серпня система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури на об’єктах моніторингу зафіксувала 64960 підозрілих подій, що на 34% менше, ніж попереднього тижня. Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації.

Зазначається, що більшість зафіксованих підозрілих подій стосується спроб мережевого сканування (84%) та застосування нестандартних протоколів (14%).

«Система захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет заблокувала 417 965 різних видів атак. Переважна більшість – це мережеві атаки прикладного рівня (99%). Також заблоковано 3 DDoS-атаки, переважна більшість – на веб-ресурси Офісу президента України», – мовиться у повідомленні.

У службі розповіли, що урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA зареєструвала та опрацювала 1227 кіберінцидентів, що на 63% менше, ніж попереднього тижня.

Зазначається також, що більшість опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM (близько 99%).