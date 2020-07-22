ЄС накладе санкції на Росію, Китай та КНДР через NotPetya, WannaCry та Cloud Hopper – джерела

Посли країн Європейського союзу дали «зелене світло» санкціям проти російської розвідки (ГРУ), а також китайської та північнокорейської організацій через три різні кібератаки, які відбулися в останні роки, повідомили Радіо Свобода кілька джерел, знайомих із ситуацією.

Посли вирішили заморозити активи ГРУ, китайської компанії Tianjin Huaying Haitai Science & technology development Co. та північнокорейської Chosun Expo.

За даними джерел Радіо Свобода, ЄС заморозить і кошти, якими потенційно можуть користуватся ці організації, та заборонить в’їзд на свою територію шістьом неназваним громадянам Китаю та Росії. У Європейському союзі вважають, що вони причетні до кібератак WannaCry, NotPetya та Cloud Hopper.

Офіційно санкції мають затвердити до кінця липня. Вперше їх застосовують у межах нового кіберсанкційного режиму, який погодили минулоріч і який дозволяє блоку запроваджувати заборони на візи та заморожувати активи причетних до кібератак людей та організацій.

Крім того, за інформацією Радіо Свобода, ЄС працює над запровадженням санкцій проти ще двох осіб з Росії та однієї російської організації, яких Берлін звинувачує в кібератаках на німецький Бундестаг у 2015 році.