ЄС накладе санкції на Росію, Китай та КНДР через NotPetya, WannaCry та Cloud Hopper – джерела

Посли країн Європейського союзу дали «зелене світло» санкціям проти російської розвідки (ГРУ), а також китайської та північнокорейської організацій через три різні кібератаки, які відбулися в останні роки, повідомили Радіо Свобода кілька джерел, знайомих із ситуацією.
Посли вирішили заморозити активи ГРУ, китайської компанії Tianjin Huaying Haitai Science & technology development Co. та північнокорейської Chosun Expo.
За даними джерел Радіо Свобода, ЄС заморозить і кошти, якими потенційно можуть користуватся ці організації, та заборонить в’їзд на свою територію шістьом неназваним громадянам Китаю та Росії. У Європейському союзі вважають, що вони причетні до кібератак WannaCry, NotPetya та Cloud Hopper.
Офіційно санкції мають затвердити до кінця липня. Вперше їх застосовують у межах нового кіберсанкційного режиму, який погодили минулоріч і який дозволяє блоку запроваджувати заборони на візи та заморожувати активи причетних до кібератак людей та організацій.
Крім того, за інформацією Радіо Свобода, ЄС працює над запровадженням санкцій проти ще двох осіб з Росії та однієї російської організації, яких Берлін звинувачує в кібератаках на німецький Бундестаг у 2015 році.
- Кібератака з використанням вірусу, який спочатку був названий Petya.A (пізніше – NotPetya), відбулася 27 червня 2017 року. Вірус блокував комп’ютерні системи компаній, вимагаючи за розблокування 300 доларів у біткойнах. Найбільше від вірусу Petya.A постраждала Україна. Повідомлялося також про зараження комп’ютерів у низці інших країн.
- Організацію Lazarus Group вважають причетною до атаки віруса-вимагача WannaCry 2.0, відповідальність за яку в грудні 2017 року США, Австралія, Канада, Нова Зеландія і Велика Британія публічно поклали на Пхеньян. КНДР свою причетність заперечувала. У цілому атака WannaCry 2.0 торкнулася щонайменше 150 країн світу і призвела до блокування близько 300 000 комп’ютерів.
- Як писало агентство Reuters, у 2014-2017 роках співробітники служби безпеки шведської компанії Ericsson п’ять разів зазнавали атак з боку китайських шпигунів, яких підозрюють у кібершпигунстві. У 2017 році компанія виявила, що команди хакерів, пов’язані з китайською владою, змогли отримати доступ до даних через підключення до компанії Hewlett Packard Enterprise, яка надає інформаційно-технологічні послуги. Американські прокурори вважають, що Китай використовував HPE як майданчик для атак, за допомогою яких вдавалося отримати корпоративні та державні таємниці. Серед жертв кампанії Cloud Hopper – Fujitsu, Tata Consultancy Services, NTT Data, Dimension Data, Computer Sciences Corporation та DXC Technologyа.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ