Хакери КНДР продовжують кібератаки – США

Хакери Північної Кореї продовжують здійснювати кібератаки по всьому світу. Такий висновок Міністерства внутрішньої безпеки США був оприлюднений 14 червня.

«Мета цього сповіщення – дати розробникам антивірусів можливість виявити і зменшити небезпеку, яку несуть з собою заходи, здійснювані КНДР у кіберпросторі», – йдеться в заяві міністерства.

Аналітики цього відомства та Федерального бюро розслідувань виявили використовуваний офіційними органами КНДР комп’ютерний вірус, що атакує окремі комп’ютери і цілі мережі. Вірусу присвоєно найменування TYPEFRAME. Весь комплекс підривних північнокорейських операцій у кіберпросторі відомий у США як «Прихована кобра».

За минулий рік у США випустили в цілому 22 попередження про операції північнокорейських хакерів. Востаннє таке застереження про групу кіберпіратів, відому як Reaper, було випущено в лютому.

Сполучені Штати вважають, що саме КНДР відповідальна за розробку вірусу-вимагача WannaCry, який вразив у 2017 році сотні тисяч комп’ютерів у всьому світі, а також за кібернапад на компанію Sony Pictures Entertainment, що випустила кінокомедію про Кім Чен Ина.