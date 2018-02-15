Білий дім: наймасштабніша в історії кібератака була вчинена Росією проти України

Білий дім звинувачує російських військових у проведенні наймасштабнішої в історії кібератаки з використанням вірусу NotPetya в червні 2017 році.

«Атака, що отримала назву «NotPetya», швидко поширилася по всьому світу, завдаючи збитків у мільярди доларів у Європі, Азії та Америці. Це було частиною постійних зусиль Кремля, спрямованих на дестабілізацію України, і дедалі активніше демонструє участь Росії в поточному конфлікті. Це було також безрозсудною та невибірковою кібератакою, яка матиме міжнародні наслідки», – йдеться в заяві Білого дому 15 лютого.

Росія наразі цю заяву не коментувала, проте подібні звинувачення Великої Британії речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав «бездоказовими і безпідставними».

Міністерство закордонних справ Великої Британії раніше заявило, що кібератаку з використанням вірусу-здирника NotPetya в червні 2017 організував російський уряд, зокрема військові.

Кібератака з використанням вірусу, який спочатку був названий Petya.A (пізніше – NotPetya), відбулася 27 червня. Вірус блокував комп’ютерні системи компаній, вимагаючи за розблокування 300 доларів в біткойнах. Найбільше від вірусу Petya.A постраждала Україна. Повідомлялося також про зараження комп’ютерів у низці інших країн.

У січні газета Washington Post з посиланням на джерела Центрального розвідувального управління США повідомила, що за атакою вірусу-здирника на Україну стоять хакери Міністерства оборони Росії.

Служба безпеки України 1 липня 2017 заявила про причетність російських спецслужб до атаки комп’ютерного вірусу PetyaA. За даними СБУ, зараження комп’ютерних систем відбувалося в декілька етапів напередодні Дня Конституції України через використання бухгалтерського програмного забезпечення.