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29 липня 2020, Київ 11:25
Новини | Політика

СБУ: за знешкодженою кібератакою на Представництво президента в Криму стоїть ФСБ

«Кібератака була направлена на отримання інформації про діяльність представництва», – йдеться в повідомленні

Служба безпеки України повідомляє, що кібератаку на Представництво президента України в Криму, якій вдалося запобігти, організували хакерські угруповання, підконтрольні ФСБ Росії.

«Кібератака була направлена на отримання інформації про діяльність представництва», – йдеться в повідомленні.

Напередодні Представництво президента України в Криму повідомило про усунення цілеспрямованої кібератаки на відомство.

У травні 2020 року повідомлялося, що сайт омбудсмена України зазнав хакерської атаки.

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