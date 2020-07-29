СБУ: за знешкодженою кібератакою на Представництво президента в Криму стоїть ФСБ

Служба безпеки України повідомляє, що кібератаку на Представництво президента України в Криму, якій вдалося запобігти, організували хакерські угруповання, підконтрольні ФСБ Росії.

«Кібератака була направлена на отримання інформації про діяльність представництва», – йдеться в повідомленні.

Напередодні Представництво президента України в Криму повідомило про усунення цілеспрямованої кібератаки на відомство.

У травні 2020 року повідомлялося, що сайт омбудсмена України зазнав хакерської атаки.