Представництво президента в Криму повідомило про кібератаку

Представництво президента України Володимира Зеленського в окупованому Криму повідомило про усунення цілеспрямованої кібератаки на відомство, «організованої хакерськими угрупованнями, підконтрольними ФСБ Росії».

«Кібератака була направлена на отримання інформації про діяльність представництва. Представництво і головне управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим продовжуватимуть міжвідомчу співпрацю та координацію, направлену не лише на захист щоденної роботи державних органів з питань Криму, але й захист прав та інтересів наших громадян, постраждалих від окупації», – мовиться у повідомленні.

Раніше сайт омбудсмена України певний час не міг відновити роботу через хакерські атаки. До цього омбудсмен України Людмила Денисова розповіла, що після публікації новин про українських полонених і політв’язнів, які перебувають на окупованих частинах Донбасу, в анексованому Криму та Росії, на сайт офісу омбудсмена здійснюються хакерські атаки.

Денисова також зверталася до глави Служби безпеки України Івану Баканова з проханням почати слідчі дії і знайти винних.