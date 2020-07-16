Кулеба підтримав заяву Британії, Канади та США щодо спроб хакерів викрасти дані про вакцини від COVID-19

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав заяву Великої Британії, Канади та США щодо спроб пов’язаних з Росією хакерів викрасти дані про розробки вакцин та ліків від COVID-19.

«Я приєднуюся до Домініка Рааба, канадських та американських партнерів, які висловлюють занепокоєння з приводу російських кібератак, спрямованих на розробників вакцини від COVID-19. Україна протягом багатьох років переживає російські кібератаки та наполягає, що міжнародне право повністю застосовується до кіберпростору. Порушення не повинні залишатися безкарними», – наголосив міністр.

Сьогодні Британія, Канада та США заявили, що хакери, яких підтримує Росія, намагаються вкрасти дослідження що стосуються вакцин і лікування COVID-19 з академічних і фармацевтичних установ по всьому світу. У скоординований заяві держав напад приписують групі APT29, також відомої як Cozy Bear, яка, за їхніми словами, майже напевно діяла як частина російських пресслужб.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив, що це «абсолютно неприйнятно», що російські спецслужби обрали мішенню тих, хто бореться з пандемією. Він наголосив, що Велика Британія буде працювати з союзниками, щоб притягнути винних до відповідальності.