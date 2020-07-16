Лондон звинуватив Москву у спробах вплинути на результат виборів 2019 року

Влада Великої Британії 16 липня звинуватила Росію у спробах втручання у минулорічні загальні вибори в країні. Із заявою виступив міністр закордонних справ Домінік Рааб.

«Ми майже напевно можемо сказати, що російські дійові особи прагнули втрутитися у вибори 2019 року шляхом поширення в інтернеті незаконно отриманих ними урядових документів», – зазначив міністр, пояснивши, що мова йде про папери, пов’язані з угодою між Великою Британією і США про вільну торгівлю.

Як заявили у Лондоні, документи викрали перед виборами і поширювали через соціальний новинний сайт Reddit. «У той час як немає ніяких доказів широкомасштабної російської кампанії проти нашої виборчої системи, будь-яка спроба втручання в демократичний процес абсолютно неприйнятна», – заявив Рааб, наголосивши, що уряд залишає за собою право в майбутньому вжити щодо Москви відповідні заходи.

Як зазначає ВВС, наступного тижня у Великій Британії мають оприлюднити доповідь про втручання Росії в демократичні процеси в країні.

На виборах у грудні британські консерватори на чолі з прем’єром Борисом Джонсоном отримали найбільшу кількість місць у парламенті з часів успіху партії у 1987 році, коли уряд очолювала Маргарет Тетчер.