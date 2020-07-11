Трамп пом’якшив вирок своєму давньому соратникові у справі про втручання Росії у вибори в США

Президент США Дональд Трамп пом’якшив вирок своєму давньому політичному соратникові Роджеру Стоуну, заявивши, що він став жертвою «розіграшу Росії».

Стоун, давній друг і радник Трампа, був засуджений до трьох років і чотирьох місяців за те, що брехав Конгрес і перешкоджав розслідуванню Палатою представників справи щодо змови із Росією виборчої кампанії Трампа з метою виграти вибори 2016 року.

Рішення про пом’якшення вироку, про яке було оголошено в заяві Білого дому, ухвалене всього за кілька днів до того, як Стоун мав з’явитися у в’язницю для відбування терміну.

«Роджер Стоун сильно постраждав... До нього поставилися дуже несправедливо, як і до багатьох інших у цій справі. Роджер Стоун тепер вільний», – повідомив Білий дім.

У заяві Білого дому також наголошується, що Стоун оскаржив своє засудження, домагається нового судового розгляду і очікує повної реабілітації. У канцелярії Трампа переконані, що у в’язниці Стоуна чекав би «серйозний ризик» через через захворювання, які він має.

67-річного Стоуна 14 липня мали помістити у в’язницю в штаті Джорджія. Він був засуджений у лютому за брехню під присягою законодавцям США, погрози свідкам і знищення доказів.

Пом’якшення Трампом вироку Стоуну не скасовує однак обвинувальний вирок, як це передбачає помилування.

Голова Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США, демократ Адам Шифф засудив рішення Трампа. За його словами, таким чином президент продемонстрував, що у США «є дві системи правосуддя: одна для його злочинних друзів, інша – для всіх інших».

Роджер Стоун став шостим помічником або радником Трампа, який був засуджений за звинуваченням, висунутим в рамках розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо російського втручання у вибори США.