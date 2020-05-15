Трамп хоче, щоб Обама свідчив у Конгресі у справі про російське втручання

Президент США Дональд Трамп закликав Барака Обаму виступити зі свідченнями у Конгресі. Трамп вважає, що його попередник змовився з силовиками, щоб підірвати його президентство.

У своєму твіті 14 травня Трамп заявив, що «першою людиною», свідчення якої у справі про російське втручання він хотів би почути, є Обама.

Президент США закликав сенатора Ліндсі Ґрема, який є головою юридичного комітету Сенату і одним із його найбільш відданих соратників-республіканців, «просто зробити це».

Ґрем заявив, що його комітет береться за широкомасштабне вивчення розслідування про російське втручання. При цьому він відхилив прохання Трампа запросити Обаму для надання свідчень у Сенат.

«Я дуже стурбований прецедентом, який буде створений при виклику колишнього президента [в Сенат]. Жоден президент не може бути вище за закон. При цьому президент має прерогативу виконавчої влади висувати претензії щодо інших гілок влади», – цитує Ґрема агентство Associated Press.

Слухання в юридичному комітеті почнуться на початку червня.

За словами Ґрема, спочатку комітет розгляне рішення Міністерства юстиції про відмову від переслідування колишнього радника президента Дональда Трампа, Майкла Флінна, а також дії адміністрації Обами за згадуванням імені Флінна в звітах розвідки під час російського розслідування.

Заклик Трампа з вимогою свідчень Обами порушує неписане правило у Вашингтоні, що чинний президент не розслідує дії своїх попередників. Однак зараз критичний для Трампа час. Він прагне переобрання через пів року, і на його плани впливає ситуація з поширенням коронавірусу, що спричинило найвищі показники безробіття з часів Великої депресії 1930-х років.

На виборах у листопаді Трампові, швидше за все, протистоятиме демократ Джо Байден, соратник Обами.