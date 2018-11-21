США: Трамп відповів на питання спецпрокурора у рамках розлідування «російського втручання»

Президент Дональд Трамп передав спецпрокурору Роберту Мюллеру письмові відповіді на питання у справі про ймовірне втручанні Росії в американські вибори у 2016 році і про можливу змову його виборчого штабу з Кремлем.

За словами адвоката глави Білого дому Рудольфа Джуліані, президент відповів на кожне питання слідства, які стосувалися передвиборчої кампанії та Росії. Однак, як зазначив юрист, Трамп не став відповідати на питання про діяльність в період між виборами та інаугурацією та про саме президентство.

Серед питань, на які Трамп не дав відповіді, те, що стосується звільнення колишнього директора ФБР Джеймса Комі.

Розслідування Мюллера спричинило порушення кримінальних справ проти десятків людей, включно з колишнім головою виборчої кампанії Трампа Полом Манафортом та колишнім радником Трампа з питань національної безпеки Майклом Флінном.

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