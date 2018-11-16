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16 Листопад 2018, Київ 23:10
Новини | Міжнародні

США: Трамп розповів, як дав відповіді на запитання спецпрокурора Мюллера

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Президент США Дональд Трамп розповів, що дав письмові відповіді на запитання спеціального прокурора Роберта Мюллера, який веде розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року.

Як сказав Трамп журналістам, він дав усі відповіді «дуже легко».

«На питання дуже просто дав відповіді я сам. Мені не потрібні юристи для таких відповідей. Юристи потрібні, щоб розібратися з деякими питаннями. Ці ж не були дуже складними питаннями», – сказав Трамп.

«Мої юристи не пишуть мені відповідей. Я пишу відповіді», – додав він.

Президент США уточнив, що ці відповіді він іще не передав спецпрокуророві, але не сказав, коли планує це зробити.

Крім того, Трамп повторив свої давні твердження, що розслідування Мюллера – це «сором» і що між його виборчою кампанією і представниками влади президента Росії Володимира Путіна не було ніякої змови.

Роберт Мюллер у перебігу свого розслідування вже домігся в перебігу свого розслідування визнань щодо порушень закону від кількох представників команди нинішнього президента США – зокрема, від колишнього радника Дональда Трампа з національної безпеки Майкла Флінна чи колишнього керівника його виборчої кампанії Пола Манафорта.

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