Мін’юст США закриває справу проти ексрадника Трампа з нацбезпеки

Міністерство юстиції США відмовляється від кримінальних обвинувачень проти колишнього радника президента Дональда Трампа, Майкла Флінна.

Флінн був одним із перших посадовців, щодо яких велося розслідування у справі про можливу змову між Росією і кампанією Трампа в 2016 році.

У судових документах, поданих 7 травня, Міністерство юстиції заявило, що припиняє справу проти Флінна після «перегляду всіх фактів і обставин цієї справи», повідомляє агентство AP.

Флінн, який є генерал-лейтенантом у відставці і колишнім директором Агенції оборонної розвідки Пентагону, був головним радником кампанії Трампа під час президентських виборів 2016 року. Після перемоги на виборах Трамп призначив його на одну з ключових посад в адміністрації – радника Білого дому з національної безпеки.

Проте Флінн пішов з посади в лютому 2017 року, після того, як з’ясувалося, що він ввів в оману віцепрезидента Майка Пенса в питанні про свої контакти з тодішнім послом Росії.

1 грудня 2017 року 61-річний Майкл Флінн визнав себе винним у тому, що брехав ФБР про те, що не обговорював з колишнім послом Росії Сергієм Кисляком американські санкції.

У своїй заяві Міністерство юстиції вказує, що зробило висновок про те, що допит Флінна у січні 2017 року з боку ФБР «проводився без законних підстав».

Цю заяву привітав президент США Дональд Трамп, яки назвав Флінна «невинуватим».

«Сподіваюся, що багато людей заплатять велику ціну. Вони мерзотники», – додав Трамп.

В останні місяці адвокати Флінна висунули низку звинувачень щодо дій ФБР і попросили відкликати визнання провини з боку свого клієнта.