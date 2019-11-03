У США за рішенням суду щомісяця публікуватимуть нові документи розслідування Мюллера

Міністерство юстиції оприлюднило півтисячі сторінок документів, пов'язаних із розслідуванням спеціального прокурора Роберт Мюллера втручання Росії в американські вибори 2016 року. Оприлюднити ці документи Мінюст США зобов'язав суд за позовами американських ЗМІ BuzzFeed та CNN. Відтепер, щомісяця протягом 8 років будуть публікувати нову партію документів.

Міністерство юстиції США 2 листопада 2019 року оприлюднило п'ять сотень сторінок витягів із інтерв'ю ФБР, електронних листів та інших документів, пов'язаних із розслідуванням спеціального прокурора Мюллера можливого втручання Росії в американські вибори 2016 року.

За рішенням суду документи розслідування будуть щомісяця публікуватися «партіями». І так протягом наступних 8 років.

Серед оприлюднених документів – свідчення ключових осіб президентської кампанії Дональда Трампа, зокрема і тогочасного її керівника – Пола Манафорта, а також його заступника Ріка Ґейтса.

Показання про те, що Манафорт наполягав на «українському втручанні», дав заступник політтехнолога Рік Гейтс в 2018 році.

За його словами, Манафорт наполягав на причетності Києва після того, як WikiLeaks опублікувала листи з серверів Демократичної партії, а виборчий штаб Трампа спробував скористатися опублікованими листами, щоб перемогти на виборах.

Манафорт, Флінн, Килимник

Водночас, Гейтс стверджує, що листи для цілей виборчої кампанії Трампа, овинен був дістати Майкл Флінн (колишній радник Трампа з нацбезпеки) через його знайомства у Росії.

Сам Флінн запевняв, що «росіяни не могли стояти за зламом сервера».

За словами Гейтса, теорію про можливу причетність Києва до втручання у вибори підтримав і партнер Манафорта – росіянин Костянтин Килимник, який довгий час працював в Україні. У США вважають Килимника сполучною ланкою між кампанією Трампа і Росією і впевнені, що у нього є зв'язки з російськими спецслужбами.

У січні 2019-го стало відомо, що Манафорт поділився із Килимником даними опитувань громадської думки, які проводив виборчий штаб Трампа в 2016 році.

Також стало відомо, що Манафорт «багаторазово» обговорював з Килимником «мирний план врегулювання конфлікту в Україні».

Що ж Дональд Трамп?

Видання Washington Post опублікувало статтю із посиланням на слова неназваних чиновників, знайомих із ситуацією, Дональд Трамп вважав, що все українське керівництво «змовилося із демократами», щоб підірвати його виборчу кампанію 2016 року.

«Вони намагались мене повалити», – цитують Дональда Трампа чиновники, які були присутні на зустрічі президента з його радниками у травні 2019 року. На тій зустрічі намагалися переконати Трампа у тому, що новообраний президент України – «союзник та заслуговує на підтримку США».

«Вони усі жахливі, корумповані люди», – нібито сказав Трамп.

Washington Post попросило Білий дім прокоментувати цю ситуацію, але поки відповідь не надійшла.

У лютому 2017 року інтерв'ю Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Килимник розповів, що працював з Манафортом. Сам Манафорт в лютому 2019 го визнав себе винним в злочинній змові проти США, в дачі неправдивих свідчень і перешкоджанні правосуддю, а також уклав угоду зі спеціальною комісією прокурора Роберта Мюллера.

Весною 2019-го спецпрокурор Мюллер офіційно закрив розслідування про передбачуване втручання Росії у вибори в США.

Мюллер наголосив, що факт російського втручання у вибори 2016 року встановлено з усією точністю. Однак факт співпраці Трампа або когось із його оточення з Росією не був встановлений, і доказів цього не було виявлено. Всього за два роки роботи Мюллера його група висунула понад 200 звинувачень 34 фізичним і двом юридичним особам.

У підсумковій версії доповіді сказано, що Росія і її спецслужби намагалися втрутитися у вибори президента США в 2016 році як мінімум двома способами:

Російські спецслужби займалися зламом серверів Національного демократичного комітету, виконавчого органу Демократичної партії США і поширили викрадене з цих серверів листування керівництва Демократичної партії, зокрема листи кандидатки у президенти США Хілларі Клінтон . Переписка була викладена на Wikileaks і, як вважають в керівництві Демократичної партії, підірвала позиції Клінтон незадовго до виборів.

. Переписка була викладена на Wikileaks і, як вважають в керівництві Демократичної партії, підірвала позиції Клінтон незадовго до виборів. Агентство інтернет-досліджень (його пов'язують з близьким до Кремля бізнесменом Пригожиним) в свою чергу вело кампанії в американських соцмережах проти Демократичної партії, намагаючись вплинути на думку американських виборців.

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