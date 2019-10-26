США: суд підтвердив легальність процедури імпічменту Трампа, яку почала Палата представників

Суд у Сполучених Штатах 25 жовтня наказав Міністерству юстиції надати в закритому режимі повні свідчення щодо розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера про російське втручання у президентські вибори перед Юридичним комітетом Палати представників.

Члени комітету збирають докази в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа.

Рішення суду також підтвердило легальність процедури імпічменту. Окружна суддя Берил Хауел наказала Міністерству юстиції надати Юридичному комітету всі матеріали до 30 жовтня.

Міністерство юстиції заявило, що ознайомлюється з рішенням. За очікуваннями, адміністрація Дональда Трампа буде його оскаржувати.

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Представники Демократичної партії в закритому режимі збирають свідчення чинних та колишніх працівників уряду щодо ймовірних спроб адміністрації Трампа схилити українську владу до розслідування діяльності Джо Байдена.

Колишній віцепрезидент США Байден є одним із потенційних опонентів Трампа на прийдешніх президентських виборах.

Матеріали Міністерства юстиції можуть розкрити раніше приховані деталі щодо дій Трампа протягом передвиборчої кампанії 2016 року.​

Досі Конгрес отримував лише редаговану версію доповіді Мюллера щодо висновків розслідування. Вона не містила достатньо доказів, щоб встановити факт незаконної співпраці передвиборчого штабу Трампа з Росією.

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У березні 2019 року команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування підтвердило висновки американської розвідки щодо втручання Росії у вибори, за підсумками яких Дональд Трамп став президентом. Але зв’язків між передвиборчим штабом президента США Дональда Трампа і Кремлем слідчі не знайшли. При цьому Мюллер не дійшов до однозначного висновку, чи намагався Трамп перешкоджати правосуддю.

Трамп неодноразово заявляв, що розслідування було «полюванням на відьом».

Москва свою причетність до виборів в інших державах категорично відкидає.