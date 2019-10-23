Тейлор про те, що саме Трамп хотів від Зеленського

Тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор повідомив у своїх свідченнях, які він надавав 22 жовтня у Палаті представників Конгресу, що посол Сполучених Штатів у ЄС Сондланд заявив йому: підтримка України залежить від того, чи Володимир Зеленський публічно оголосить про розслідування щодо компанії Burisma, де працював син колишнього віце-президента США Джо Байдена – Гантер, а також про буцімто втручання у вибори у США 2016-го року з території України.

Повний текст вступного слова Вільяма Тейлора опублікувала низка американських видань, включно із The Washington Post.

Критики президента США наполягають, що він використовував затримування військової допомоги Україні, щоб підштовхнути уряд до розслідувань, які могли б зашкодити його супернику на майбутніх виборах президента – демократу Джо Байдену. Натомість у Трампа закидають, що, будучи на посаді віце-президента, Байден домігся відставки генпрокурора України Вітора Шокіна через буцімто його розслідування щодо української енергетичної компанії Burisma, членом ради директорів якої був син Байдена.

У Трампа також бажають, щоб Київ перевірив закиди про те, що з території України втручались у вибори президента США 2016-го року. Йдеться про обставини оприлюднення в Україні інформації про отримання ексменеджером виборчої кампанії Трампа Полом Манафортом готівкових платежів від Партії регіонів. Надання цієї інформації НАБУ американському виданню The New York Times стало важливою віхою у повідомленнях ЗМІ та подальшому розслідуванні у США щодо ймовірних зв’язків штабу Трампа з Росією.

Відповідно до тексту заяви Тейлора, у розмові з ним посол США в ЄС Ґордон Сондланд повідомив, що Трамп сказав йому, що він хоче «аби Зеленський пубічно заявив, що Україна буде розслідувати [діяльність] Burisma та буцімто українське втручання у вибори у США 2016-го року».

«Посол Сондланд також заявив мені, що він усвідомлює, що раніше припустився помилки, коли заявив українським урядовцям, що проведення зустрічі у Білому домі між Зеленським та Трампом залежатиме від публічної заяви про розслідування – насправді, заявив мені посол Сондланд, «все» залежатиме від такої заяви, включно з безпековою допомогою. Він сказав, що президент Трамп хотів, щоб Зеленський «вголос і публічно» заявив, що він наказує провести такі розслідування», – йдеться у тексті заяви Тейлора.

Оглядачі у США звертають увагу на те, що свідчення Тейлора загалом підтвердили, що Трамп хотів затримати допомогу Україні до початку розслідування щодо Байдена.

Палата представників Конгресу США проводить розслідування з питання про імпічмент президента. Приводом стала телефонна розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у липні.