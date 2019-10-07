Що змінить для України відставка Волкера? Прогноз експерта

Політична драма у Вашингтоні – спроба конгресменів оголосити імпічмент президенту США Дональду Трампу, телефонна розмова Трампа і президента України Володимира Зеленського та постійні витоки конфіденційної інформації вже зараз призвели до відставки спецпредставника США з питань України Курта Волкера. І в обох столицях – що у Вашингтоні, що у Києві – вдаються у питання: а що ще може змінитися? Які наслідки для відносин України і США матиме ця ситуація? Чи не стане тепер меншою роль США у врегулюванні конфлікту на Донбасі, чи не зосередяться у Білому домі на внутрішніх проблемах? І чи не змінять курс? Кореспондент Української служби Радіо Свобода обговорив це із експертом вашингтонської «Атлантичної ради» Джоном Гербстом, дипломатом, який за часів президента Буша-молодшого очолював посольство США в Україні і досі залучений – вже як консультант – у врегулювання українських питань.

– Відставка Курта Волкера здатна щось серйозно змінити? Адже він був не просто контактною особою, не просто спецпредставником США, але й мав реальну змогу тиснути на чинну адміністрацію у багатьох питань щодо допомоги Україні...

Наша підтримка України у боротьбі проти агресії Кремля на Донбасі потужна, як і раніше



– На нинішньому етапі це серйозно не позначиться на американській політиці (щодо України – ред.). Наша підтримка України у боротьбі проти агресії Кремля на Донбасі потужна, як і раніше. Наша санкційна політика теж залишається сильною – лише за останні дні запровадили нові санкції проти росіян.

Так, внаслідок того, що відбувається, пішов у відставку Курт Волкер – чудовий дипломат, який робив приголомшливу роботу. І це, звичайно, прикро.

Але американська підтримка залишатиметься в силі – навіть і без важливого чиновника, який її курирував. Так, він був дуже важливий. Але в американському уряді, як і раніше, залишаються інші чиновники, які співпрацювали з ним, чиї погляди дуже схожі. Тому я і очікую, що чинна політика (США щодо України – ред.) буде незмінною.

– Чи варто очікувати швидкого призначення нового спецпредставника у справах України – замість Волкера? Адже він був каналом комунікації між Києвом і Вашингтоном, і такий канал потрібен...

– Я поки нічого про це не чув. Це питання, яке я і сам собі ставлю. І досі не знаю на нього відповіді.

Для всіх було б краще, якби Курт зберіг цю посаду

Я думаю, немає нічого хорошого в тому, що Волкер пішов. Я б хотів, щоб він зберіг цю посаду. Хотів би, щоб він, як і раніше, виконував свою роботу, тому що він був дійсно на своєму місці. Але, знаєте, в Києві є тимчасовий повірений, дуже талановита людина – Вільям Тейлор, і Україна зможе ділитися своїми побоюваннями через нього. Вільям постійно «на телефоні» з держсекретарем Помпео. Є хороші люди, які є кураторами України в Держдепартаменті – і вони теж можуть доносити інформацію до держсекретаря. У Радбезі США працюють знаючі люди. Тому, я думаю, проблем не буде. Але, знову ж таки, звичайно, для всіх було б краще, якби Курт зберіг цю посаду.

– Щоб закінчити з цією темою, ви ж бачили публікацію в Politico, де Курта Волкера звинуватили у лобіюванні інтересів приватної кампанії під час надання Україні джавелінів... І в той самий час Пентагон погоджує продаж Києву чергової партії цієї зброї... Ця публікація і пов’язаний із нею скандал здатні вплинути на збройний контракт?

– Думаю, тут можуть спливти деякі цікаві деталі, але загалом це не виллється у велику тему, яка могла б якось вплинути на українські події і політику щодо України.

– Щодо «формули Штайнмаєра», яку так неоднозначно сприйняли в Україні, якою є ваша думка? Підтримуєте її чи ні?

– Я чув різні версії, що ж насправді передбачає ця «формула Штайнмаєра». І оскільки достеменно невідомо, що це тягне за собою, поки не можу сказати, підтримую я це чи я проти.

Поки що ми бачимо лише новини, що досягнуто якоїсь угоди щодо місцевих виборів на окупованій Росією території Донбасу. Ми бачили, як президент Зеленський охарактеризував цю домовленість, і його характеристика вельми позитивна і означає, що всі російські війська повинні покинути окуповані території; зброю повинні забрати; вибори будуть проводитися відповідно до українського законодавства і стандартів ОБСЄ; що Україна повинна мати контроль над кордоном ще до голосування... Якщо це правда, то я назвав би це справжнім досягненням. Я б привітав Україну. І я сподіваюся, що це можливо. Але я не бачив на цей момент заяв офіційної Москви – пані Захарової з МЗС або Лаврова, або Суркова, які підтвердили б – так, умови саме такі. Тому я хочу подивитися, а чи готові росіяни до цього. Якщо це так, то чудово, але я не впевнений, що це дійсно так.

– Але для президента Зеленського повинна ж бути в цьому процесі межа компромісу, «червона лінія», за яку не можна перейти.

– Ну, це не справа американців – проводити будь-які «червоні лінії» для української влади. Я думаю, що народ України за останні п'ять років війни, яку Путін розв'язав на сході України, продемонстрував, що він не збирається миритися з посяганням на свій суверенітет, що він не збирається миритися з посяганням на свою територіальну цілісність. І їм вибирати «червоні лінії», не мені.

– Поділіться, а яке враження на американський політикум створив недавній приїзд Зеленського в Нью-Йорк та його переговори із Трампом? Це покращило ситуацію чи, навпаки, тільки підігріло пристрасті?

– На жаль, Україні (в США – ред.) приділяється велика увага саме в контексті всієї цієї боротьби навколо імпічменту. І це не дуже добре для України, тому що країна потребує підтримки і президента Трампа, і Республіканської партії, і Демократичної партії. І зараз, коли демократи і республіканці борються, існує небезпека того, що Україна може стати жертвою (цієї боротьби – ред.).

Я сподіваюсь, що не стане, але шанс негативного розвитку подій є. І частково моя особиста діяльність тут полягає якраз в тому, щоб допомогти запобігти цьому. Тому що це було б погано і для американських інтересів!

– Тобто слова Зеленського під час зустрічі із Трампом: «Ніхто мене не підштовхував», які президент США зараз постійно цитує, у Вашингтоні не сприймають як свідчення того, що його команда пристала на один бік у цій політичній боротьбі?

– Ні. Не думаю, що ця заява сама по собі здатна спричинити якісь проблеми.

Але тут варто розуміти: Україна просто зобов'язана мати хороші відносини з обома сторонами та повинна зберегти підтримку обох сторін. Це неймовірно важливо для України!