Трамп: те, що відбувається – «не імпічмент, а заколот»

Президент США Дональд Трамп заявляє, що розслідування, яке може призвести до його імпічменту, є «заколотом».

«З кожним днем я дізнаюся все більше і доходжу висновку, що те, що відбувається, не є імпічментом, а є заколотом, спрямованим на те, щоб забрати владу в народу, їхній голос, їхні свободи, їхню другу поправку, релігію, військо, прикордонну стіну і їхні дані Богом права як громадян Сполучених Штатів Америки», – написав Трамп у твітері.

Заява Трампа пролунала після того, як державний секретар Майк Помпео виступив проти наміру Палати представників отримати свідчення п’яти колишніх і чинних посадовців Державного департаменту у рамках розслідування, що може призвести до імпічменту.

Помпео звинуватив демократів, які мають більшість у Палаті представників, у цькуванні й залякуванні.

Вказані п’ять чиновників мали давати свідчення цього і наступного тижня.

У листі до голови комітету із закордонних справ Палати представників Еліота Енґеля Помпео написав, що вказані особи «не можуть відвідувати ніяких співбесід чи слухань» без присутності радника з виконавчої гілки влади для контролю за нерозголошенням конфіденційної інформації.

Енґель і ще двоє демократів – голів комітетів оприлюднили заяву, в якій звинуватили Помпео у «створенні перешкод» розслідуванню. «Він повинен негайно припинити залякувати свідків із департаменту, щоб захистити себе і президента», – заявили представники демократів.

Раніше в Палаті представників Конгресу США назвали дати, коли в межах розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа будуть заслухані свідчення двох колишніх американських чиновників. 3 жовтня перед конгресменами виступить ексспецпредсставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, який оголосив про відставку минулого тижня.

Колишня посол США в Україні Марі Йованович, яка до завершення терміну її повноважень була відкликана в травні 2019 року, також буде свідчити на спільному засіданні комітетів Палати представників з питань розвідки, закордонних справ та загального нагляду. Конгресмени заслухають Йованович 11 жовтня.

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Контрольована демократами Палата представників розпочала розслідування, результатом якого може стати імпічмент Трампу, в зв’язку з повідомленням інформатора, співробітника спецслужб США, про те, що президент і його оточення тисне на українську владу, домагаючись від них матеріалів, які компрометують Джо Байдена, ексвіцепрезидента, ймовірного головного конкурента Трампа на виборах 2020 року.

Демократи заявляють, що Трамп тиснув на Зеленського під час розмови, щоб ініціювати розслідування проти Джо Байдена, на користь власних інтересів із переобрання на посаду президента.

Президент США назвав критику на його адресу й ініціювання процесу імпічменту «переслідуванням» і «полюванням на відьом». Президент України заявив, що на нього ніхто не тиснув.