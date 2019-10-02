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02 Жовтень 2019, Київ 08:31
Новини | Міжнародні

Конгрес США назвав дати свідчень Волкера і Йованович у справі про імпічмент

Колишній спецпредсставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер

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У Палаті представників Конгресу США назвали дати, коли в межах розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа будуть заслухані свідчення двох колишніх американських чиновників. Про це американські засоби інформації повідомили 1 жовтня із посиланням на джерела в цій палаті Конгресу

Уже в четвер, 3 жовтня, перед конгресменами виступить ексспецпредсставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, який оголосив про відставку минулого тижня.

Колишня посол США в Україні Марі Йованович, яка до завершення терміну її повноважень була відкликана в травні 2019 року, також буде свідчити на спільному засіданні комітетів Палати представників з питань розвідки, закордонних справ та загального нагляду. Конгресмени заслухають Йованович 11 жовтня.

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27 вересня американські ЗМІ поширили інформацію, що спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер подав у відставку після майже двох років на посаді.

Ім’я Курта Волкера згадувалося у скарзі інформатора про ймовірний тиск президента США Дональда Трампа на нову українську владу з метою заохотити розслідування щодо свого потенційного опонента на прийдешніх президентських виборах Джо Байдена.

За даними джерела, Волкер спілкувався з адвокатом Трампа Руді Джуліані, намагаючись «обмежити шкоду» національним інтересам США.

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