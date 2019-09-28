Курт Волкер подав у відставку – ЗМІ

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер подав у відставку – таку інформацію оприлюднили американські ЗМІ, зокрема CNN, та New York Times і 27 вересня підтвердив Університет штату Аризона, де Волкер очолює дослідницький центр.

Наразі сам Курт Волкер та Білий дім не підтвердили і не спростували це повідомлення.

Ім’я Курта Волкера згадувалося у скарзі інформатора про ймовірний тиск президента США Дональда Трампа на нову українську владу з метою заохотити розслідування щодо свого потенційного опонента на прийдешніх президентських виборах Джо Байдена.

За даними джерела, Волкер спілкувався з адвокатом Трампа Руді Джуліані, намагаючись «обмежити шкоду» національним інтересам США.

Волкер обіймає посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України з 2017 року.