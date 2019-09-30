Радіо Свобода Daily: Спецпредставник США в Україні Курт Волкер подав у відставку – реакції

Відставка Волкера

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер подав у відставку – таку інформацію оприлюднили американські ЗМІ, зокрема CNN та New York Times, і підтвердив Університет штату Аризона, де Волкер очолює дослідницький центр. Наразі сам Курт Волкер та Білий дім не підтвердили і не спростували це повідомлення. Волкер обіймає посаду з 2017 року. У своєму Твітері секретар РНБО Олександр Данилюк назвав Волкера «справжнім другом України» і подякував за його роботу. Низка українських політиків назвали відставку Волкера «тривожною новиною». А про п’ять висновків від політичного експерта Олексія Мінакова – читайте тут.

Донбас. Чи готові військові відходити з Богданівки?

У 2016 році однією із точок розведення сил та засобів був район поблизу села Богданівка, що на Донеччині. Утім, як і поблизу Золотого, розведення у цій ділянці не спрацювало. Нині українські військові глибоко вкопалися в землю, спостерігаючи за діями російських гібридних сил. Утім, військові працюють на випередження. І поки наказу «відходити» не надходило – бійці взялися завчасно облаштовувати нові оборонні укріплення: окопи, бліндажі й спостережні пункти. Радіо Свобода побувало на передових позиціях і розпитало про розведення сил та засобів як у бійців Збройних сил України, так і в цивільного населення.

Ексклюзивне інетрв’ю з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм

Він сприймає посаду міністра не як суперстатус, а як функцію, яку потрібно виконувати швидко і ефективно. У його планах 4-5 тисяч кілометрів нового залізничного полотна, 15 регіональних аеропортів та перетворення «Укрзалізниці» в три окремі компанії. Він дивується збитковості столичного залізничного вокзалу, а серед інвесторів «Укрпошти» хоче бачити Amazon і Alibaba. Він каже, що держава не завжди кращий управлінець, але стратегічні об’єкти мають залишатися у держави. Про все це і більше один із наймолодших українських урядовців – міністр інфраструктури Владислав Криклій – розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ганебне зборище єврейських й українських націоналістів»: перший мітинг у Бабиному Яру

29 вересня 1941 року почалася одна із найбільших катастроф людства. За два дні на околиці Києва нацисти розстріляли близько 34 тисяч євреїв. Загалом у Бабиному яру вбили близько 100 тисяч людей. А вже згодом радянська влада брутально знищувала це місце і стирала пам’ять про його єврейських жертв. Але 29-річний працівник Київської обсерваторії Амік Діамант не хотів з цим миритися. У 25-і роковини розстрілів він разом із друзями організував у Бабиному Яру перший несанкціонований мітинг пам'яті. Після нього когось звільнили, комусь оголосили суворі догани, хтось став «неблагонадійним». На основі унікальних фотографій та спогадів Діаманта Радіо Свобода розповідає про цю історичну подію.

Як євреї в Умані готувалися зустріти Новий рік

В Умані, що на Черкащині, десятки тисяч паломників із усього світу зібралися, аби зустріти єврейський Новий рік – Рош-га-Шана. Напередодні самого свята євреї веселяться, радіють цьому дню, моляться й готують кошерну їжу. Прочани з усього світу приїхали в Умань, де минулої ночі (із 29 на 30 вересня) зустрічали єврейський Новий рік. За юдейським календарем – це 5780 рік. За попередніми даними, цьогоріч Умань відвідують близько 25 тисяч паломників, здебільшого з Ізраїлю.​

Ресторани нагодують малозаможних: новий проєкт у Львові

Зменшити кількість продуктових відходів і, водночас, дати якісну їжу людям, які цього потребують, – такий амбітний проєкт започатковує у Львові 29-річний Ростислав Косюра, громадянин Німеччини, який проживає у Львові. Молодий чоловік розпочав екологічно-соціальний проєкт «Тарілка», використовуючи німецький досвід. Його задум уже знайшов підтримку серед львівських рестораторів і власників супермаркетів. Більше про ініціативу – в матеріалі.

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