«Справжній друг України»: Данилюк прокоментував відставку Волкера

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк прокоментував інформацію про відставку спеціального представника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера.

У своєму Твітері Данилюк назвав Волкера «справжнім другом України» і подякував за його роботу.

«Високо ціную зусилля та компетентність спеціального представника Державного департаменту з питань України – справжній друг України. Вдячний за вірність принципам та віддану роботу на користь відносин України та Сполучених Штатів», – написав секретар РНБО у своєму Твітері.

Сам Данилюк також написав заяву про відставку з посади секретаря РНБО – про це він та Офіс президента повідомили 27 вересня.

Президент України Володимир Зеленський наразі не коментував інформацію про відставку Волкера.

Раніше новину про відставку представника Державного департаменту з питань України вже прокоментували ексміністр закордонних справ Павло Клімкін, народні депутати Ірина Геращенко та Петро Порошенко.

Напередодні американські ЗМІ поширили інформацію, що спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер подав у відставку.

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Ім’я Курта Волкера згадувалося у скарзі інформатора про ймовірний тиск президента США Дональда Трампа на нову українську владу з метою заохотити розслідування щодо свого потенційного опонента на прийдешніх президентських виборах Джо Байдена.

За даними джерела, Волкер спілкувався з адвокатом Трампа Руді Джуліані, намагаючись «обмежити шкоду» національним інтересам США.

Волкер обіймає посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України з 2017 року.